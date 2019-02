Lauksaimniekiem jāiesniedz precizējumi

Atslēgvārdi lauksaimnieki | lauksaimniecība | lauku atbalsta dienests

Lauksaimnieki, kuri vēlas saņemt platību maksājumus, saimnieko un ir sakopuši savu zemi, aicināti veikt lauku bloku/ainavu elementu precizēšanu 2018. gadam. Precizēšanas pieprasījumus var iesniegt līdz šā gada 1. aprīlim, apstiprina Lauku atbalsta dienestā (LAD).

LAD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Kristīne Ilgaža skaidro: "Ja lauksaimnieks ir sakopis platību, kas līdz šim ir bijusi aizaugusi, nepļauta, tas ir, nekopta, tad to var pieteikt atbalsta maksājumu saņemšanai. Lai varētu pieteikt platību, tai jāatrodas lauku blokā. Šādā gadījumā jāveic lauku bloku precizēšana. Platībai ir jābūt sakoptai lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdī, nedrīkst maksājumiem pieteikt platību, ko vēl tikai plāno sakopt." Savukārt ainavu elementu precizēšana ir jāveic, lai izpildītu īpašas zaļināšanas prasības, par ko var saņemt atbalsta maksājumu. Zaļināšanas maksājuma mērķis ir palielināt lauksaimnieku ieguldījumu vides stāvokļa uzlabošanā – saimniekot videi draudzīgi. Ainavu elementi ir viens no veidiem, kā izpildīt minētās prasības. Tātad precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja lauksaimnieks vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai arī no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.

LAD inspektori platību pārbaudīs dabā. Ja tā nebūs sakopta, to neiekļaus lauku blokā un sezonas laikā atkārtoti platības neapsekos. Svarīgi ir atcerēties, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai. LAD arī norāda, ka lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījumā ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku – savas apsaimniekotās platības nošķiršanu no kaimiņu apsaimniekotajām platībām. Šādi vienā lauku blokā atrodas tikai viena lauksaimnieka apsaimniekotā platība, kas ļauj precīzāk pieteikt visu savu apsaimniekoto platību, kā arī izvairīties no pārdeklarācijas ar kaimiņu.

"Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanu var veikt reizi gadā aptuveni divu mēnešu garumā – februārī un martā. Tas paredzēts šādā laikā, lai brīdī, kad lauksaimnieki gatavo un iesniedz platību maksājumu pieteikumus, būtu pieejama jau aktuālā informācija par zemi, ko piesaka," stāsta Kristīne Ilgaža. Lauksaimnieki par savām apsaimniekotajām platībām var pārliecinieties LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālā informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu elementiem lauku blokos, www.karte.lad.gov.lv vai elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.