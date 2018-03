Lielākā sāpe – ceļi un grāvji

Atslēgvārdi nīcas novada dome | jūrmalciems | iedzīvotāju sapulce

Nīcas novada domes rīkotajā iedzīvotāju sapulcē Jūrmalciemā visvairāk bažu, sūdzību un neizpratnes izskanēja par kempingu būvētāju un motobraucēju sabojātajiem ceļiem, iespējām nokļūt pie jūras no sava īpašuma un meliorācijas sistēmām, kas nedarbojas.

Sapulce notika Jūrmalciema sabiedriskajā centrā. Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss informēja par attīstības projektiem Jūrmalciemā. Tīklu mājas pārbūves projekts ir nodots konkursā vērtēšanai. "Ir doma par nelielu zvejniecības muzeju un arī vietu, kur vienai no interešu kopām atrasties. Arī zvejnieki varēs turpināt darboties pirmajā stāvā, tīklus turēt," stāstīja Komunālās pārvaldes vadītājs.

A. Veiss zinot, ka Jūrmalciemā lielākā sāpe ir par tekoņām, grāvjiem un ceļiem. "Ceļu uz Virgas kapiem uzbērām. Šogad ir doma vēl šo to uzlabot. Par ceļu no Pankoka pieminekļa pa kreisi – esam beidzot vienojušies ar Aizsardzības ministriju, ir līgums un apstiprināta tāme remontam. Kad atļaus laika apstākļi, ceļa posmam līdz šķūnim uzbērs granti un atjaunos segumu." Ir saņemta atļauja no "Latvijas Valsts ceļiem" ierakt caurtekas trīs vietās, lai ūdeni novadītu līdz lielajiem kanāliem. "Runājot par tekoņām, esam gatavi iesaistīties, bet kopā ar zemes īpašniekiem, lai nebūtu tā, ka pašvaldība iztīra tikai savus posmus, bet jūs ne, jo koki, kas aug tajos grāvjos, ir tie paši mīļākie," ieteica A. Veiss.

Pakalpojumu daļas vadītājs Normunds Brīvulis skaidroja, ko darīt, ja slīkstam nost: "Jāsāk ar ūdens savākšanas grāvjiem, tā saucamajām tekoņām. Īpašniekiem vajag vienoties par grāvju tīrīšanu. Arī meliorācijas likums nosaka šādas darbības. Dažs iztīrījis, bet dažam zeme neapplūst, un viņš nav gatavs tīrīt. Par to var rakstīt iesniegumu Pašvaldības policijā, kas veiks apsekošanu un izteiks aizrādījumu, var uzlikt sodu. Ja nāksiet ar iniciatīvu, sasauksim sapulci."

Toties motobraucēji gan izbraukā kāpas un ar kvadracikliem sabojā ceļus, sūdzējās Edmunds Kurps un citi. R. Repšs teica, ka to zinot, bet ar mašīnu nevarot šos braucējus noķert. "Ja nepieķeram, sodu uzlikt nevaram. Bieži viņi brauc bez numura zīmēm." Policijas priekšnieks šo sauc par cīņu ar vējdzirnavām.

