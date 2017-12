Lūgs finansējumu citām pašvaldībām

Atslēgvārdi vaiņodes internātpamatskola | finansējums | vaiņodes novada dome

Vaiņodes novada dome šonedēļ sāk izsūtīt vēstules pašvaldībām, kurās dzīvesvietu deklarējušie bērni mācās Vaiņodes internātpamatskolā. Ja tās līdzfinansēs savus skolēnus, tas atvieglos situāciju Vaiņodei, saka novada domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons. "Ja ne, tad būs, kā būs. Ja pazūd tie bērni, tad diez vai mums ir ko vairāk runāt par skolas pastāvēšanu," viņš norāda un piebilst, ka jau decembrī būs jālemj par internātskolas finansēšanu nākamā gada pirmajā pusgadā.

Jautājums par Vaiņodes internātpamatskolu pagājušo ceturtdien ar deputātu vienbalsīgu lēmumu tiek izņemts no domes sēdes darba kārtības. "Jo lēmuma nebūs. Domas mainās katru minūti, un arī jāgaida no citām pašvaldībām atbildes, vai viņi piedalīsies līdzfinansēšanā vai ne," skaidro V. Jansons. "Nedēļas laikā valdība atrada naudas summu, kas daļēji sedz skolas uzturēšanas naudu, lai internātskola vēl varētu pastāvēt." Skolas direktors Reinis Ulberts uz domes sēdi šoreiz nav aicināts. Viņš pirms tam atnesis uz pašvaldību skolas budžeta plānu un ir aizņemts ar piedāvājuma sagatavošanu pārējām pašvaldībām.

Vaiņodes internātpamatskolas budžeta plānā 2018. gadam redzams, ka iztrūkums pedagogu algām ir 2497 eiro mēnesī, bet uzturēšanas izdevumiem trūkst 4803 eiro mēnesī. Kopējie ieņēmumi ik mēnesi ir 29 392 eiro, bet izdevumi – 36 692 eiro.

Vaiņodes novada izglītības metodiķis un domes deputāts Zigmunds Mickus stāsta par internātskolu finansēšanas mehānismu nākamajā gadā: "Izglītības un zinātnes ministrija tikusi vaļā no pozīcijas "uzturēšanas nauda internātskolām" un nodevusi to VARAM. Tā atradusi 2 miljonus 400 tūkstošus eiro, kas ir finansējums internātskolu uzturēšanai 2018. gadā vienpadsmit pašvaldībās." Vaiņodes internātpamatskolai nākamā gada deviņiem mēnešiem ir paredzēti 97 667 eiro jeb 12 208,42 eiro mēnesī. Valsts mērķdotāciju piešķirs tikai bāreņiem un maznodrošināto ģimeņu bērniem. Summa aprēķināta pēc pašvaldību iesniegtajiem datiem šā gada 1. septembrī.

Aprēķins tiek veikts no 246 eiro uz vienu bērnu, tā ir summa, cik mēnesī izmaksā viens bērns internātskolā. Valsts no tā dod tikai 80%. Vaiņodes internātpamatskolā mācās 62 bērni, kas ir bāreņi vai maznodrošinātie, līdz ar to valsts mērķdotācija ir 196,91 eiro vienam audzēknim. "Runājot ar direktoru, nonācām pie secinājuma, ka viņam jāinformē pašvaldības, ka no 1. janvāra būs jāveic līdzmaksājums 49,28 eiro par katru bērnu, kas ir ar statusu "maznodrošināts" vai "bārenis", piemaksājot starpību līdz summai 246 eiro. Ja bērnam nav statusa, pašvaldībām būs jānodrošina līdzfinansējums pilnā apmērā," skaidro Z. Mickus.

Ja citas pašvaldības nedod līdzfinansējumu, tad skolai mēnesī trūks ap 7300 eiro. Ja citi novadi iesaistās līdzfinansēšanā, Vaiņodes pašvaldībai ik mēnesi jāpiemaksā skolai 5500 eiro. Z. Mickus uzsver, ka ne visi bērni no Vaiņodes, kas mācās internātpamatskolā, ir bāreņi vai trūcīgi: "Mums ir jābūt godīgiem. Ja vispārizglītojošā vidusskolā vecāki maksā par ēdināšanu, arī internātpamatskolā būs jāmaksā."

