Maina zaļināšanas noteikumus

Atslēgvārdi lauksaimnieki | zemkopības ministrija | zaļināšana

Lauksaimniekiem no nākamā gada 1. janvāra jārēķinās ar izmaiņām nosacījumos, kas attieksies uz ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) izveidi. Tāpat no janvāra tiks samazināts to pagastu saraksts, kur tiek piemērots atbrīvojums no ENP izveides prasības.

Zemkopības ministrijas pārstāve Dagnija Muceniece stāsta, ka prasība izveidot ENP attiecas uz lauksaimniekiem, kuru aramzemes platība ir vismaz 15 hektāru. Ekoloģiski nozīmīga platība jāizveido vismaz tik lielā platībā, kas atbilst piecu procentu aramzemes platības. Nosacījums nav jāievēro bioloģiski saimniekojošajiem, tiem, kuri strādā pagastos, kuri atbrīvoti no ENP izveides prasības, un atbilst vēl dažiem citiem nosacījumiem.

Būtiskākās izmaiņas, kas stāsies spēkā nākamajā gadā, ietver aizliegumu lietot augu aizsardzības līdzekļus papuvē, starpkultūru aizņemtā platībā, zālāju pasējas platībā pēc galvenā kultūrauga novākšanas un platībā, ko aizņem slāpekli piesaistoši kultūraugi – ja tās būs deklarētas ENP izveides mērķim. Slāpekli piesaistošus kultūraugus varēs sēt maisījumā ar stiebrzālēm vai graudaugiem un deklarēt ENP izveides prasības izpildei. Piemēram, āboliņu maisījumā ar stiebrzālēm un zirņus maisījumā ar auzām, nodrošinot, ka tauriņzieži sējumā ir pārsvarā. Līdz šim ENP izveides mērķim varēja deklarēt tikai tīrsējā sētus tauriņziežus. Zālāju pasējā varēs sēt stiebrzāles maisījumā ar tauriņziežiem un deklarēt ENP izveides prasības izpildei, piemēram, āboliņu maisījumā ar stiebrzālēm. Līdz šim ENP izveides mērķim varēja deklarēt tikai pasējā sētas stiebrzāles. Tiks atcelti maksimālās platības ierobežojumi dīķiem, koku, krūmu puduriem un maksimālā platuma prasība grāvjiem, lai tos uzskatītu par ENP platību.

"Pēc pirmā zaļināšanas maksājuma piemērošanas gada bija gūta pieredze un identificētas vajadzības par nepieciešamajām izmaiņām prasību vienkāršošanai. Savukārt pirms zaļināšanas maksājuma prasību pārskatīšanas Eiropas Komisija arī veica sabiedrības aptauju, kurā noskaidroja, ka jāuzlabo ENP izveides prasības efektivitāte un ieguldījums vides saglabāšanā," izmaiņas, kas ļauj efektīvāk sasniegt zaļināšanas mērķi, pamato D. Muceniece.

No 2018. gada atbrīvojums no šādu platību izveides prasības tiks atcelts 16 pagastos, savukārt divos – tiks ieviests.