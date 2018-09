Makšķernieki iesaka labus priekšlikumus

Atslēgvārdi makšķernieki | makšķerēšana

Aizvadītajā vasarā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) pēc Zemkopības ministrijas ierosinājuma veica makšķernieku aptauju. Tajā iegūtās atbildes palīdzēs izprast, kādas problēmas sabiedrība saskata šajā jomā. Kurzemē makšķernieki bijuši aktīvi un iesnieguši 141 anketu. Iekšējos ūdeņos būtu jāaizliedz zveja ar tīkliem, bet, lai nodrošinātu zivju atražošanu un teritorijas uzturēšanu, populārākajās valsts ūdenstilpēs jāievieš licencētā zveja. Šie ir tikai daži no ieteikumiem, kuri pausti aptaujā. Kopumā saņemtas teju 700 anketas. Visaktīvākie ar 334 iesniegtām atbildēm bijuši makšķernieki Vidzemē, 110 anketas iesniegtas Zemgalē, bet 51 – Latgalē. Apkopotās atbildes tālāku lēmumu pieņemšanai tiks iesniegtas Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentā.

LLKC Zivsaimniecības nodaļas vadītāja Agnese Neimane-Jordane uzskata, ka aptaujā iesniegti vērtīgi priekšlikumi gan saistībā ar ūdeņu apsaimniekošanas uzlabošanu, gan zivju resursu atjaunošanu. "Pateicoties makšķernieku viedoklim, varēsim labāk plānot arī izglītojošos pasākumus."

Ņemot vērā to, ka aptaujas dalībnieki ar makšķerēšanu aizraujas krietni vairāk nekā piecus gadus, arī saņemtie priekšlikumi ir ļoti izsvērti un pragmatiski. Lai ikvienam būtu iespēja piekļūt ūdeņiem, makšķernieki vēlas sakārtotākas attiecības ar ūdenstilpju krastu zemju īpašniekiem. Tāpat tiek rosināts samazināt lomā paturamo zivju skaitu, ne vien nosakot minimālo zivs lielumu, bet arī maksimālo tās garumu. Piemēram, rosināts aizliegt paturēt līdakas, kas garākas par 70 cm, zandartus, kas garāki par 65 cm, un asarus, kas garāki par 40 cm.

Visvairāk aptaujā piedalījušies makšķernieki vecumā no 31 līdz 64 gadiem – kopumā 460, savukārt 162 respondenti bijuši vecumā no 16 līdz 30 gadiem, 9 – vecāki par 65 gadiem, bet 5 – vecumā līdz 15 gadiem. Pēc anketās sniegtajām atbildēm, Latvijā vispopulārākais makšķerēšanas veids ir spiningošana – to atzīmējuši 566 respondenti, ar 456 balsīm seko pludiņmakšķerēšana, 415 balsu saņēmusi fīdermakšķerēšana, bet 320 – zemledus makšķerēšana.