Maluzvejniekus grūti pieķert

Papes dabas parkā Pasaules Dabas fonda rīkotajā reidā šonedēļ izdevies Papes ezerā uziet nelegālus zvejas rīkus – ūdas un tīklus. "Nevar teikt, ka mums ļoti regulāri izdotos tos atrast. Nav tā, ka braucam un ir. Tā ir tāda laimes spēle gan mums, gan nelegālajiem makšķerniekiem," saka Papes dabas parka pārvaldnieks Ints Mednis.

Dabas uzraugiem jau ir zināmas populārākās vietas, ko pārmeklēt, jo cilvēki, kas šādas lietas dara, parasti ir piesaistīti vienai vietai. Biežāk ezeru pārbauda no Kalnišķu puses. "Ir jāpieķer pie rokas, lai varētu pierādīt vainu. Par atrastajiem bezsaimnieka rīkiem mēs sastādām aktus, mantu nododam Valsts vides dienestam, kas šos rīkus iznīcina," stāsta I. Mednis.

Papes ezerā nav nekādu papildu ierobežojumu vispārējiem makšķerēšanas noteikumiem. Zivis ir atļauts ķert. Taču, ja makšķernieks liek ūdas, tās nedrīkst atrasties bez uzraudzības, turklāt drīkst izmantot tikai divus šādus zvejas rīkus. Dabas inspektori parasti atrod no trim līdz septiņām. "Šie cilvēki neizbauda makšķerēšanu kā hobiju vai atpūtu. Saliek vakarā rīkus un no rīta atnāk pārbaudīt. Tas ir veids, kā lēti un izdevīgi tikt pie zivīm. Lieto primitīvas paštaisītas ūdas. Jebkurš tīkls ir nelikumīgs. Un viņi izmanto ēsmai no citām ūdenstilpnēm pārvietotas zivtiņas. Tas ir aizliegts, jo var pārnēsāt slimības," skaidro I. Mednis.

Viņš aicina nezināmas izcelsmes lētu zivju pircējus padomāt, ka labāk neiegādāties šādi ķertas zivis, kam uz zvīņām palikuši nospiedumi no tīkla rūtīm. Tāpat ir ļoti svarīgi, ka makšķernieki zvana un ziņo, ja pamanījuši ko aizdomīgu. Pašlaik ir sācies lašu un taimiņu nārsts, tāpēc tiks kontrolētas arī piekrastes upes.