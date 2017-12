Mantojums apģērbā un filmā

Atslēgvārdi rucavas tradīciju klubs | rucavas kultūras diena

Rucavas tradīciju klubs 16. decembrī rīkos Rucavas kultūras dienu. Tās galvenā ideja ir gūt rucavnieku atbalstu un savākt parakstus Rucavas kultūras telpas iekļaušanai Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Notiks arī Aijas Jansones grāmatas "Rucavnieku apģērbs cauri laikam" prezentācija un pie skatītājiem nonāks īsfilma par tautastērpu un filma "Papes ciems".

"Nedomājam vairs atlikt," par Rucavas kultūrtelpas pieteikšanu saka tradīciju kluba vadītāja Sandra Aigare. Pašam pieteikumam, kurā būs iekļauta tradicionālā dziedāšana, Rucavas izloksne un tautastērps, ir jāpievieno arī pašvaldības nākotnes redzējums par tradicionālās kultūras pastāvēšanu turpmākajos piecos gados – kā attīstīsies infrastruktūra un kāds būs finansējums. Un ir nepieciešams rucavnieku kopsapulces lēmums, vai cilvēki ir gatavi apstiprināt ar parakstiem šāda pieteikuma iesniegšanu. "Rucavas kultūras telpā dzīvojošie, to skaitā no Kalnišķiem, Dunikas, Sventājas, tiek aicināti likt parakstu apakšā. Negribu to saukt ne par sapulci, ne saietu, bet par Rucavas kultūras dienu, jo būs daudz prezentāciju," stāsta S. Aigare.

Apgāds "Zinātne" tikko laidis klajā etnogrāfes A. Jansones vairāku gadu garumā tapušo pētījumu "Rucavnieku apģērbs cauri laikam". Vispirms grāmata satiksies ar lasītājiem 8. decembrī Rīgā, Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, kur pētniece šobrīd strādā. A. Jansone arī apmeklēs pasākumu Rucavā. Grāmatas tapšanā ir iesaistīti ļoti daudzi cilvēki, kurus autore intervējusi un fotografējusi piecās ekspedīcijās Rucavā. Apkopots viss, kas bija cilvēkiem mājās un ekspozīcijās. Iegūtais materiāls salīdzināts ar krātuvēs Liepājā un Sanktpēterburgā pieejamo.

Rucavas novada dome novembra sēdē apstiprināja 380 eiro piešķiršanu filmai "Papes ciems". Puse naudas, 380 eiro, S. Aigares rīcībā jau bija no tradicionālajai kultūrai atvēlētajiem pašvaldības budžeta līdzekļiem: "Esmu ļoti priecīga, ka izdevās vēl dabūt naudu no pašvaldības. Aizputes televīzijai ir safilmēts pietiekami daudz materiāla gan no vasarā aizvadītā papenieku saieta, gan no intervijām. Bija vēl doma kopā ar vecajiem papeniekiem, kas nebija saietā, braukt uz senajām māju vietām un filmēt, bet tas vairs nesanāca."

Nākamā kārta pieteikumu iesniegšanai Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā sāksies 10. janvārī.