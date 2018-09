Mārtiņš Dēvics noliek deputāta pilnvaras

Atslēgvārdi pāvilosta | Mārtiņš Dēvics | deputāts

Izmaiņas deputātu sastāvā notikušas Grobiņas un Pāvilostas novadu domēs. Abās pašvaldībās domes sēdēs 30. augustā pa vienam deputātam pirms termiņa nolikuši savas pilnvaras, un darbu viņu vietā sāks cits kandidāts no partijas saraksta. Grobiņas domē tas jau apstiprināts, bet Pāvilostā Vēlēšanu komisija sanāks šodien.

Pāvilostas novada domē deputāta pilnvaras nolicis Mārtiņš Dēvics no apvienības "Vienoti novada attīstībai". Viņš ir uzrakstījis iesniegumu, lūdzot atbrīvot no deputāta amata, jo nevarot pilnvērtīgi veikt šos pienākumus, pastāstīja Pāvilostas novada pašvaldības vadītājs Uldis Kristapsons. "M. Dēvics atrodas ārzemēs, viņš nav piedalījies domes sēdēs jau vairākus mēnešus un nebija klāt arī šajā, kad izskatījām iesniegumu," teica domes priekšsēdētājs. Ievēlēšanas laikā M. Dēvics bija SIA "Mansilat" īpašnieks un SIA "Metsa Forest" iekrāvējtehnikas operators, liecina CVK informācija. "Tagad darbs ir Vēlēšanu komisijai," uz jautājumu, kad tiks apstiprināts jaunais deputāts, atbildēja U. Kristapsons.

Pāvilostas novada domes Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Gunita Vērniece piektdien pastāstīja, ka nākamais kandidāts no apvienības "Vienoti novada attīstībai" saraksta vēl neesot uzrunāts: "Nāksim kopā pirmdien." Apvienības sarakstā nākamā ir Pāvilostas vidusskolas vēstures, politikas un tiesību, sociālo zinību un ekonomikas skolotāja Ārija Paipa. Pēc vēlētāju izdarītajām atzīmēm viņa sarakstā bija pakāpusies no 10. uz 4. vietu. "Man nav pienākusi oficiāla informācija no Vēlēšanu komisijas," viņa piektdien teica "Kurzemes Vārdam". Augustā jau bijis zināms, ka M. Dēvics grasās nolikt mandātu, tad arī satikušies apvienības pārstāvji, kas startēja vēlēšanās. "Izrunājām, es tā kā piekritu," teica Ā. Paipa. Deputāta darba pieredzes skolotājai nav. Uz jautājumu, vai ieņems deputāta krēslu, kad Vēlēšanu komisija uzrunās, viņa atbildēja: "Es tā domāju." Skolotājai esot šaubas par darbu savienošanu, kā arī jāielec amatā, "kad gads jau ir riņķī. Bet politiski ir tā, ka cilvēki ir balsojuši, tāpēc es piekrītu."