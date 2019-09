Māteru Jura Kazdangas pamatskola saņēmusi ekoskolas nosaukumu

Atslēgvārdi ekoskola | māteru jura kazdangas pamatskola

Māteru Jura Kazdangas pamatskola saņēmusi Zaļo diplomu un Latvijas ekoskolas nosaukumu par iepriekšējā mācību gadā paveikto. "Es pati esmu kazdandzniece un, skatoties apkārt uz mūsu brīnišķīgo parku, skaisto dabu, sāku domāt – kā to saglabāt, kā ietaupīt enerģiju. Cilvēki par to šobrīd domā un runā visā pasaulē. Man pašai tas ir aktuāli, tāpēc rosināju to arī skolā, lai mēs varētu parādīt bērniem to, ka var citādāk," stāsta direktores vietniece izglītības jomā un latviešu valodas un literatūras skolotāja Agrita Zundovska.

A. Zundovska ierosināja šo iniciatīvu un pati skolu līdz šādam apbalvojumam arī pavadīja, jo 2018./2019. mācību gada programmu koordinēja tieši viņa.

Māteru Jura Kazdangas pamatskolas devīze jau ilgus gadus ir Māteru Jura vārdi: "Darbs ir gods", un šī devīze lieliski sasaucas ar jaunās ekoskolas saukli: "Mainām sevi, nevis klimatu!"

Lai šādu godpilnu statusu iegūtu, galvenais, kas bija jāpanāk, lai skola sekotu ekoskolas principiem, kas pavisam kopā ir septiņi: jāizveido ekopadome, jāpārvērtē skolas vide un vides rīcības plāns, jāizvirza mērķis, jāsasaista tas viss ar mācību procesu un jāiesaista arī paši skolēni un viņu vecāki.

"Tā kā mēs to visu darījām pirmo reizi, jāsaka godīgi, viegli nebija, bet sapratām to, kā šis process jāvada turpmāk. Tas, ka saņēmām šo sertifikātu, bija ļoti liels un patīkams pārsteigums. Kā jau iesācēji, bijām saplānojuši ļoti daudz darbu, bet visus izdarīt nepaguvām, tāpēc nebijām pārliecināti, vai izdosies," stāsta A. Zundovska.

Vecāki tika iesaistīti un ar notiekošo iepazīstināti skolas sapulcēs, bērni – skolas līnijās un ikdienas pienākumos. Par prieku mācībspēkiem skolēni iesaistījušies ar interesi: "Šī ir tā paaudze, no kuras atkarīga nākotne, tāpēc jācenšas viņiem paskaidrot un parādīt, ka vidi jāsargā, jāsaglabā un jādara pēc iespējas vairāk."

Skolēnu ikdiena līdz ar šī statusa iegūšanu mainījās arī praktiski – vairāk jādomā par elektrības taupīšanu, jāseko tam, vai klases telpās izslēgta gaisma, drīkst atgādināt skolotājiem, ka starpbrīdī var izslēgt datorus un projektorus.

Tāpat jāpiedomā par ūdens taupīšanu, jāuzmana, lai ūdens krāni būtu aizgriezti. "Pagājušajā gadā mēs atteicāmies arī no vienreiz lietojamiem plastmasas traukiem skolas pasākumos – Ziemassvētkos, klases vakaros. Jāsaka – tas izdevās diezgan veiksmīgi, bijām patīkami pārsteigti."

Visgrūtākais gan esot tieši sabiedrības pieradumu un uzskatu maiņa, kas jāpanāk. Rutīna, kādā ierasts dzīvot, tur ļoti stingri un izmaiņām tik viegli nedodas, katram jāsāk pašam ar sevi.

Tieši šī iemesla dēļ Māteru Jura Kazdangas pamatskola izlēmusi rādīt ceļu apkārtējiem, lai arī citi savu domāšanu mainītu.

Tagad, kad process ir veiksmīgi aizsākts, kazdandznieki padoties vairs nedomā. "Protams, turpināsim, pagājušajā gadā programmu koordinēju es, bet šogad to uzņēmusies sākumskolas skolotāja Gunta Malakauska. Viņas pārziņā ir arī pulciņš, kas saistīts ar vides pētīšanu, viņa varēs iesaistīt arī savus skolēnus. Mērķi šim gadam jau ir izvirzīti, un lielākais no tiem ir atkritumu šķirošana. Iepriekšējā gadā tas jau tika uzsākts, klasēs ierīkojām atsevišķas tvertnes, kurās likt papīru, ko mācību gada beigās nodevām makulatūrā. Otrs, ko šogad vēlamies panākt, – vairāk iesaistīt sabiedrību, pastāstīt, kā pareizi šķirot, kur ko likt. Kazdangā mums ir iespēja to darīt, jo vairākās vietās novietoti atkritumu šķirošanas konteineri."

Tagad Aizputes novads var lepoties ar divām ekoskolām, jo arī Dzērves pamatskola jau ilgus gadus nes šo vārdu.