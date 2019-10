Medzeniekiem šogad pasta nodaļu neslēgs

Atslēgvārdi medze | pasts | pasta nodaļa

Grobiņas novada Medzes pagasta iedzīvotājus uztraucis fakts, ka pēdējā laikā Medzes pasta nodaļa ik pa laikam ir slēgta. Tā kā tā atrodas nomātās telpās Medzes pagasta pārvaldes ēkā, pagasta vadītāja Gunta Konopļeva laikrakstam apliecina, ka šoruden pārvaldes darbiniekiem ne reizi vien nācies mierināt satrauktos iedzīvotājus, kuri, atnākot uz pastu, attapušies pie slēgtām durvīm.

"Cik man zināms, pirmo reizi darbinieci pārcēla strādāt uz Vērgali, bet otro reizi uz Pāvilostu, vairāk nekāda informācija mums nav sniegta. Iedzīvotāji baidās, ka pasta nodaļa tiks slēgta, tāpēc viņi ir apvienojušies un uzrakstījuši Grobiņas novada domei, VAS "Latvijas Pasts" un Satiksmes ministrijai adresētu vēstuli, kurā lūguši saglabāt Medzes pasta nodaļu. Nepieciešamība pēc pasta šeit ir ļoti liela, cilvēki nāk visu laiku. Jaunie – pēc paciņām, bet vecāka gadagājuma cilvēkiem jāveic visādi maksājumi, ko paši internetā viņi nevar izdarīt. Pat marku un aploksni mums te nav kur nopirkt, ja pasts ciet. Kas būs tālāk, to neviens nesaka, tāpēc jau ir tāds apjukums," paskaidro G. Konopļeva. Viņasprāt, Medzes iedzīvotājus pilnībā apmierinātu, ja pasts darbotos kaut līdz pusdienas laikam, kā tas bijis līdz šim, jo tuvākās pasta nodaļas ir Vērgalē un Grobiņā. "Uz Vērgali no Medzes sabiedriskais transports nekursē, bet uz Grobiņu aizbraukt var, toties atpakaļ pa Ventspils šoseju autobuss nenāk, arī pietura atrodas tālu no pasta nodaļas."

VAS "Latvijas Pasts" pārstāvji uz jautājumu par to, vai tiešām Medzes pasta nodaļu paredzēts slēgt, laikrakstam atbild noraidoši. "Mūsu plānos vispār nav bijis slēgt šo pasta nodaļu. Šogad tā pilnīgi noteikti turpinās strādāt. Attiecībā uz nākamo gadu, tāpat kā iepriekš, arī šoreiz, monitorējot visu pasta nodaļu darbības rezultātus, skatīsimies, kāda ir konkrētās nodaļas rentabilitāte, un tad pieņemsim lēmumu. Tomēr gribu uzsvērt, ka mēs nevienu nodaļu neslēdzam, bet gan atkarībā no tā, kāds ir pieprasījums konkrētajā teritorijā, mainām darbības modeli. Par konkrēto pasta nodaļu neko nevaram pateikt, jo monitorings tiek veikts ilgākā laika periodā. Pēc pēdējiem novērojumiem, ir tā, ka Medze ir viena no tām nodaļām, kas strādā nerentabli, tomēr jebkurā gadījumā šie rezultāti vēl tiks skatīti un vērtēti. Šī brīža bažas nav pamatotas, par to, kas būs nākamgad, šobrīd nevaram spriest. Esam šo jautājumu izrunājuši arī ar Grobiņas novada priekšsēdētāju Aivaru Priedolu un vienojušies, ka gadījumā, ja būs nepieciešamas izmaiņas, konsultēsimies arī ar pašvaldību, lai izvērtētu tālākās iespējamās sadarbības formas," skaidro VAS "Latvijas Pasts" ārējo komunikāciju vadītāja Gundega Vārpa. Viņa atzīst, ka, lai arī Medzes pagasta pasta nodaļa bijusi slēgta tehnisku iemeslu dēļ, šajā periodā pasta pakalpojumi bijuši nodrošināti, bet forma, kā tas tika izdarīts, neesot tik svarīga. "Kādēļ radās šādas šaubas par to, vai nodaļa tiks slēgta, nemāku teikt. No mūsu puses visa informācija klientiem bija sniegta un pasta pakalpojumi nodrošināti. Paziņojumu redzēju pati personīgi un tur ļoti konkrēti bija norādīts, ko darīt, kādus pasta pakalpojumus iespējams saņemt un uz kādiem numuriem zvanīt neskaidrību gadījumā. Šobrīd Medzes pasta nodaļa strādā pēc noteiktā darba laika, jo visi iemesli, kas darbu traucēja, ir novērsti." Pasta mājaslapā Medzes pagasta nodaļas darba laiks darbdienās norādīts no pulksten 8 līdz 12, izņemot piektdienās, kad tas strādā līdz pulksten 10.30, to apliecina arī Medzes pagasta pārvaldes ēkas ārpusē redzamā pasta izkārtne, tomēr iekštelpās pasta darba laika tabula aizklāta ar baltu lapu.

Vietējo satraukums gan tomēr nav bez pamata, jo pirms pāris gadiem, kas līdzīgs novērots Dubeņos, kur esošā pasta nodaļa saglabāta ar minimālu darba laiku – pasta pakalpojumus tur iespējams saņemt vienu stundu darbdienu rītos no pulksten 8 līdz 9. VAS "Latvijas Pasts" apstiprina, ka modelis ar pielāgotu darba laiku lieliski darbojas vairākos lauku pagastos.