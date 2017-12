Meklē naudu putnu tornim

Pirmā vieta arhitektūras dizaina konkursā piešķirta projektam "Interwoven with the Landscape" (sasaistē ar ainavu), autori Berta Risuenjo Muzas un Manuels Pareja Abaskals. Projekts it kā sapludina robežas starp vērotāju un ainavu.

Atslēgvārdi pape | putnu tornis | konkurss

Starptautiski pazīstams arhitektūras projektu un ideju konkursu rīkotājs "Bee Breeders" ir izziņojis Papes putnu vērošanas torņa dizaina konkursa uzvarētājus. Šis bija pirmais konkurss sērijā, ko šī firma rīko kopā ar Pasaules dabas fondu. Ieceres mērķis ir radīt jaunu torni nodegušā vietā.

Pasaules dabas fonds (PDF) šobrīd meklē finansējumu jaunā putnu novērošanas torņa būvniecībai, informē PDF projektu vadītāja Kristīne Skrīvele. Daļējs finansējums jau ir, to apņēmušies piešķirt konkursa rīkotāji. "Summa pagaidām nav zināma. Konkurss ir beidzies, mums ir jāsatiekas ar firmas pārstāvjiem, jāizspriež, cik līdzekļu vajag un cik viņi var dot no savas puses," saka K. Skrīvele.

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda Ābelīte stāsta, ka putnu vērošanas tornis ir nodedzis pirms daudziem gadiem. Viņas sapnis ir Rucavai to atgūt un atjaunot: "Pasaules dabas fonds ļoti aktīvi darbojas Papes dabas parkā, tāpēc ik pa laikam Papi kaut kur iesaista. Ir ļoti forši, ja kāds apspēlē mūsu teritoriju un cenšas tajā no malas kaut ko saskatīt. Daži arhitekti, kas piedalījās dizaina konkursā, kontaktējās ar pašvaldību. Mēs sniedzām informāciju par zemes robežu plāniem. Ir tapuši interesanti un savdabīgi projekti. Varētu sazināties ar pirmo trīs vietu ieguvējiem. Uzvarētājs ir ļoti interesants, tornis nav no koka, bet metāla. Mēs varētu apspēlēt šo ideju. Arī ar Tūrisma informācijas centru runājot, domājām, ka varētu taisīt ko neordināru. Jo vairumā šie vērošanas torņi Latvijā un arī Eiropā ir līdzīgi cits citam, būvēti pēc viena standarta. Šis būtu tāds, kāds nekur nav redzēts. Būtu vērts atbraukt tāpat vien uz to paskatīties, arī ja putnus nevēro."

R. Ābelīte atzīst, ka šādas ieceres īstenošanai būtu vajadzīga "ne tā mazā summa". Finanšu plānošanas periods vēl ilgst līdz 2020. gadam, un, viņasprāt, kāda iespēja var pavīdēt, jo inovācijām vienmēr ir priekšroka, pretendējot uz finansējumu. Līdzekļus varētu meklēt LEADER programmā no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda vai Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.