Mīklas risinās sportiskā gaisotnē

Durbes kultūras namā sestdien, 17. februārī, notiks krustvārdu mīklu risināšanas sacensības. Dalībniekiem būs jāatrisina četras dažādas grūtības pakāpes mīklas. Vienā no tām par godu valsts nozīmīgajai jubilejai nāksies pielietot savas zināšanas par Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju un cilvēkiem.

"Šī ir lieliska iespēja gan mūsu novada iedzīvotājiem, gan viesiem no citām Latvijas vietām parādīt savas krustvārdu mīklu risināšanas spējas un sacensties pavisam sportiskā gaisotnē. Jo viena lieta ir risināt krustvārdu mīklas mājās, kur ir miers un nav nekādas steigas, taču pavisam cita lieta ir darīt to pašu sev neierastā vidē – vienlaikus ar vēl vairākiem cilvēkiem, ievērojot noteikumus un ierobežotu laiku. Šajā pasākumā cilvēki varēs saturīgi, nevis vienkārši kaut kā pavadīt savu laiku," par krustvārdu mīklu risināšanas sacensībām "Latvijai – 100" stāsta to organizatore, Durbes mīklu risinātāju klubiņa vadītāja Gunta Inte.

Dalībnieki, kas aicināti ņemt līdzi zīmuli un dzēšgumiju, pēc pašu vēlēšanās varēs startēt amatieru vai meistaru grupā. Katras grupas pirmo trīs vietu ieguvējus noslēgumā svinīgi apbalvos. "Piedalīties šajā azartiskajā notikumā drīkst ikviens neatkarīgi no vecuma vai uzkrātās pieredzes krustvārdu mīklu minēšanā," norāda G. Inte.