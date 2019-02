Neatdot Rīgas onkulim ar biezu maku

Atslēgvārdi jūrmalciems | tīklu māja | pārbūve | zvejniecība

Tuvākajā laikā beigsies tehniskā projekta izstrāde, un martā, visdrīzāk, sāksies darbi īpašumā "Piestātne" Jūrmalciemā – tīklu mājas pārbūve. Nīcas novada pašvaldība iecerējusi atjaunoto ēku, kas glabās un attīstīs vietējās zvejniecības kultūras mantojumu, iznomāt jūrmalciemniekiem, lai viņi tajā darbojas un gūst peļņu. Sapulcē Jūrmalciemā vietējie piesardzīgi izvaicāja Nīcas novada domes pārstāvjus, kuri cer, ka tiks dibinātas biedrības tīklu mājas apsaimniekošanai un tā nebūs jāiznomā svešiniekiem, kas piedāvās lielāku maksu.

Nīcas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Vita Liepiņa pastāstīja, ka finansējums no ES fonda piešķirts apakšpasākumā "Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana". "Tas nozīmē, ka šai mājai ir jāuztur zveja un jūras kultūras mantojums. Šī gada rudenī plānots pabeigt ēkas pārbūvi un teritorijas labiekārtošanu un nodot ekspluatācijā. Rezultātā izveidojam zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma tradīciju māju," teica V. Liepiņa. Projekts nosaka, ka vismaz reizi gadā turpmākos piecus gadus tīklu mājā būs jauna ekspozīcija un citi pasākumi, kas piesaista interesentus. Tas nozīmē arī iespēju vietējiem zvejniekiem dažādot savu pamatdarbību.

V. Liepiņa pastāstīja, ka ēkai atjaunos visus logus un vārtus iepriekšējos izmēros. Pirmajā stāvā ierīkos sanitāro mezglu, kas atbilst universālā dizaina principiem, tātad būs pieejams māmiņām ar maziem bērniem un invalīdiem. "Tur varēs iekļūt arī no ārpuses, lai tad, kad ēka ir slēgta, Jūrmalciema apmeklētājam nav jāskraida pa kāpām un privātīpašumiem," teica nodaļas vadītāja. Otrajā stāvā iebūvēs logus un izbūvēs jaunu telpu. Atjaunotās ieejas durvis paredzēs iespēju noslēgt to daļu, kurā saimnieko zvejnieki. "Ja viņi redz labumu no grupas, kas atbraukusi, tad atver durvis un, piemēram, māca lāpīt tīklus vai darīt citas lietas. Ja ne, tad apmeklētāji uzreiz dosies uz otro stāvu. Tur, netraucējot zvejnieku darbu lejā, būs iespējams no skatu platformas vērot, kā tas viss notiek. Apmeklētāji varēs aplūkot ekspozīciju ar zvejas rīkiem, zivju nosaukumiem utt. Tūristam, kuram tas nav ierasts skats, būs interesanti pa logu vērot, kā mājās brauc zvejas laiva un tai seko kaiju mākonis," nākotnes aprises iezīmēja V. Liepiņa.

V. Liepiņa atklāja, ka ir divi scenāriji, kas varētu notikt, kad ēka būs pārbūvēta: "Pirmais – īpašuma nomas tiesību izsolē piestātne nonāk viena īpaša nomnieka rūpē. Scenārijs divi – ieguvēja ir sabiedrība kopumā. Neslēpju, ka viens no maniem mērķiem ir veicināt jūsos vēlmi līdzdarboties un saprast, kādi ir labumi, ko Jūrmalciema iedzīvotāji var sev iegūt."

Nīcas novada domes Komunālās daļas vadītājs Aigars Veiss atgādināja, ka Jūrmalciemā jau darbojas divas interešu kopas, kas varētu kopā ar zvejniekiem rīkot pasākumus: "Jūs dziedātu, dejotu, izvārītu zivju zupu, izceptu pankūkas. Zvejnieki jums piegādātu produkciju. Mēs esam ieinteresēti, lai jūs varētu nopelnīt arī tajā brīdī, kad nevarat iziet jūrā, bet varat paņemt zivis no saldētavas un strādāt ar tūristiem." Viņš piebilda, ka zinot – zvejniekiem nepatīk, ka skatās uz rokām. Tomēr var gūt papildu peļņu, ja parāda tūristiem savu ikdienas darbu.

