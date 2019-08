Nīcas novada domes vadība apgalvo, ka šķirošana esot vienīgā iespēja samazināt gružu apjomu. Pārbāztiem šķiroto atkritumu konteineriem vairs nevajadzētu būt, jo to skaitu palielina, – sola Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss.

Atslēgvārdi nīca | gruži | Clean R | atkritumi | atkritumu apsaimniekošana

Pirmā sadzīves atkritumu svēršana Nīcas novadā varētu notiks šomēnes, "Kurzemes Vārdam" pastāstīja pašvaldības Komunālās pārvaldes vadītājs Aigars Veiss. Taču tuvākajā laikā iedzīvotājiem informācijas par masas un tilpuma reālo attiecību nebūs. "Tā tiek aplūkota pa kvartāliem, gada beigās viss saliekas kopā, un no tā arī tiek izrēķināts koeficients," viņš teica.

Jau rakstījām, ka 15. maijā Nīcas novadā stājās spēkā jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kopīgais tarifs 20,66 eiro par kubikmetru (bez PVN). Līgumā ar SIA "Clean R" noteikts, ka koeficients atkritumu tilpuma un svara attiecībām ir 0,2 – attiecīgi kubikmetrs sver 200 kilogramus. Tik smagus gružus diskusijās par tarifa apstiprināšanu apšaubīja vairums Nīcas novada domes deputātu. Saskaņā ar jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem no šī gada reizi ceturksnī jāveic sadzīves atkritumu svēršana. Lai samazinātu izvedamo sadzīves atkritumu apjomu, pašvaldība samazināja konteineru skaitu pie daudzdzīvokļu mājām un aktīvi aicināja Nīcas iedzīvotājus atšķirot stiklu, papīru un plastmasu. Maijā, kad novadā tika apstiprināts Latvijā augstākais gružu izvešanas tarifs, domes priekšsēdētājs Agris Petermanis teica: "Ja starpība pēc svēršanas būs lielāka par 10%, var tikt veikts pārrēķins." A. Veiss izteicās, ka pirmā gružu svēršana varētu notikt jūnijā.

"Mēs iepriekš nebijām noslēguši līgumu par gružu svēršanu, par to ir atsevišķs līgums ar datumiem un laikiem, kādas mājas, adreses. Noslēdzām tikko, kad domes priekšsēdētājs atgriezās no atvaļinājuma," situāciju tagad skaidroja A. Veiss. Viena svēršanas reize bijusi pēc Jāņiem, kurā pašvaldība nepiedalījās, to paveicis atkritumu apsaimniekotājs. "Pēc Jāņiem gružu svēršanu negribējām taisīt, jo tas, kas ir sadzīves atkritumu konteineros pēc svētkiem, neparāda ikdienas stāvokli. Ir daudz viesu, cilvēki nešķiro tik kārtīgi. Tā viena reize nebūtu bijusi adekvāta esošajai situācijai," teica Komunālās pārvaldes vadītājs.

Pēc gružu nosvēršanas augustā pašvaldība zināšot masas un tilpuma attiecību, "bet informāciju nevarēsim izpaust, tā ir jāsavāc visa kopā," norādīja A. Veiss. "Viena svēršana nenorāda faktisko stāvokli. Būs jāgaida. Mēs runājām, ka uz decembra beigām varētu savilkt kopā mūsu svēršanas, un ievadīsim sarunas ar operatoru, ka uz janvāri jau varētu pārskatīt koeficientu. Tam viņi nebija pret."

"Es domāju, gan jau mēs uzzināsim," "Kurzemes Vārdam" teica Nīcas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Renārs Latvens. Viņam pašlaik neesot informācijas, lai komentētu šo jautājumu. "Pagaidām es arī gaidu pirmo atskaiti. Domes sēdē pirmdien, 12. augustā, Veisa kungam vajadzētu atskaitīties vismaz par pirmo rēķinu, kādu saņēmuši iedzīvotāji. Nu jau vajag būt redzamam, cik tad ir un cik nav."

Uzņēmumā "Clean R" "Kurzemes Vārds" uzzināja, ka atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar normatīvo aktu prasībām katrā pašvaldībā, tostarp Nīcā, veic atkritumu svēršanu reizi kvartālā, lai noteiktu atkritumu svara un tilpuma attiecību. "Saskaņā ar likumu un ar domi noslēgto vienošanos, "Clean R" apkopos datus par četrām svēršanas reizēm, izrēķinot vidējo kubikmetra svaru, kas var kalpot par pamatu ierosinājumam pārrēķināt tarifu atbilstoši faktiskajam koeficientam, ja svēršanas rezultāts atšķirsies no iepirkuma ietvaros operatora aprēķinātā svara vairāk nekā 10% apmērā," pastāstīja izpilddirektors Valerijs Stankevičs. "Informāciju par svēršanas rezultātiem sniegsim domei pēc pirmā pieprasījuma, tomēr jāņem vērā, ka sezonāli atkritumu svars atšķiras diezgan ievērojami, līdz ar ko izdarīt tālejošus secinājumus pēc vienas svēršanas nevajadzētu."

Nīcas ciemata iedzīvotāji, kuri cītīgi šķiro atkritumus, sūdzējušies "Kurzemes Vārdam", ka nodalītos pārstrādājamos gružus esot spiesti samest kopējā konteinerā, jo šķirošanas konteineri regulāri ir pārpildīti un netiek izvesti. Šķiroto atkritumu izvešana notiks reizi divās nedēļās, taču palielinām konteineru skaitu, solīja A. Veiss: "Esam vienojušies, ir kādas 14 adreses, kur pieliekam klāt šķirojamos konteinerus. Tādai situācijai, ka nevar izbērt šķirotos atkritumus, vairs nevajadzētu būt. Ja vajadzēs, liksim vēl papildu konteinerus."