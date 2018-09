Atslēgvārdi nīcas novada dome | deputāti

Nīcas novada domes sēdē šonedēļ ievēlēts jauns domes priekšsēdētāja vietnieks, jo Inguna Lībeka no šī amata atkāpās. Tagad viņas pienākumus pildīs Renārs Latvens.

Par I. Lībekas atkāpšanos no amata Nīcas novada domes priekšsēdētājs A. Petermanis komentārus nesniedza. Arī pati I. Lībeka (ievēlēta no vēlētāju apvienības "Nīcas novada attīstībai") īpaši nevēlējās iedziļināties paskaidrojumos un pastāstīja, ka tas bijis personīgs lēmums. "Katrs var panest tik, cik var. Šobrīd ar skolas maiņu dienas grafiks ir ļoti piepildīts, darba pienākumu ir daudz, tādēļ nolēmu dot iespēju cilvēkam, kurš šajā amatā varēs ieguldīt vairāk laika," viņa sacīja.

"Kurzemes Vārds" uzzināja, ka Nīcas domes priekšsēdētāja vietnieka amatam tika izvirzīti trīs kandidāti Laura Pakule-Krūče (ievēlēta no apvienības "Doma. Daba. Darbs."), Renārs Latvens un Ainars Sīklis (abi ievēlēti no partijas "Vienotība"), pēdējais gan savu kandidatūru atsauca. "Mūsu vēlētāju apvienība izvirzīja Ainaru Sīkli šim amatam, jo viņš ir ieguvis novada ļaužu uzticību. Lauksaimnieki savulaik iestājās par to, lai A. Sīklis ieņemtu lauku attīstības konsultanta vietu. Tas bija svarīgs rādītājs," sacīja A. Petermanis.

Nīcas domes deputāti priekšsēdētāja vietnieka amatā ar 6 balsīm ievēlēja Renāru Latvenu, savukārt Laura Pakule-Krūče saņēma 3 balsis.

A. Petermanis R. Latvenam novēlēja veiksmi turpmākajā darbā. Arī I. Lībekas viedoklis par jauno vietnieku ir pozitīvs, jau tagad esot redzams, ka cilvēks ir ieinteresēts, zina, ko dara, un nāk ar jaunām idejām. Bet deputāts Turaids Šēfers, kas pārstāv opozīcijas sarakstu "Doma. Daba. Darbs.", pauž atšķirīgu viedokli. Viņaprāt, šo amatu vajadzēja ieņemt tieši kādam no jaunievēlētajiem deputātiem.