Atslēgvārdi nīcas novads | deputāti | grozījumi pašvaldības nolikumā

Nīcas novada pašvaldība meklē tehniskus un juridiskus risinājumus, un, iespējams, februārī deputāti varētu lemt par grozījumiem pašvaldības nolikumā, kas atļautu attālinātu piedalīšanos pastāvīgo komiteju un domes sēdēs, informē novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis. Iemesls šādām izmaiņām ir deputāta Raivja Kalēja ("Nīcas novada attīstībai") mācības Austrālijā, kas ilgs līdz 31. jūlijam.

Šī gada pirmajā domes sēdē deputāti noņēma no sēdes darba kārtības jautājumu par Nīcas novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju. R. Kalējs sēdē pats klāt nebija, bet bija uzrakstījis iesniegumu, kurā lūdza atbrīvot viņu no minētās komitejas priekšsēdētāja amata. Taču "Likums par pašvaldībām" nosaka, ka deputātam ir jābūt vienā no pastāvīgajām komitejām, tāpēc radās jautājums par R. Kalēja iespējām veikt deputāta pienākumus, ja viņš ar domes lēmumu tiktu atbrīvots no darba minētajā komitejā un tā lemtu par viņa atbrīvošanu no priekšsēdētāja amata.

"Lai risinātu radušos situāciju, pašvaldības informācijas tehnoloģiju speciālists pašlaik organizē tehnisko nodrošinājumu un juridiski tiek gatavoti grozījumi nolikumā," stāsta A. Petermanis. Tad deputātam būtu iespēja domes sēdēs piedalīties attālināti. Šādu iespēju paredz 2015. gadā veiktie grozījumi pašvaldību likumā – deputāts var piedalīties, izmantojot videokonferenci, pašvaldībai ir jānodrošina attēla un skaņas pārraide reālajā laikā. A. Petermanis domā, ka papildu līdzekļi pašvaldībai nebūs jāiegulda: "Mums ir lietvedības programma, kurā ir tāda opcija, lai nodrošinātu likumā paredzēto reģistrēšanos."

"Ja cilvēkam paveras iespēja sevi papildināt, kāpēc to nedarīt? Vēl jo vairāk, ja tas ir zemeslodes viņā pusē, Austrālijā," uzskata saraksta "Nīcas novada attīstībai" līderis A. Petermanis. Citās domās ir deputāts no apvienības "Doma. Daba. Darbs" Turaids Šēfers. Viņš raksturo R. Kalēju kā talantīgu un gudru. "Bet viņš jau Nīcā nedzīvo, viņam Rīgā ir darbs. R. Kalējs vada komiteju, kurā ir četri cilvēki. Viņš grib, lai viņu no tās izņem laukā. Bet likums prasa būt kādā komitejā. Tad es nesaprotu – kā ir, ja cilvēks ir deputāts, bet nav komitejā? Lai to juristi skaidro, bet tas labi neizskatās. Priekšsēdētājs piedāvāja rokādi, ka R. Kalējs pāriet uz Finanšu komiteju un no tās kāds nāk viņa vietā. Ar savām naivajām acīm es šo redzu tā, – lai glābtu deputāta mandātu, tiek domātas visādas fikcijas," saka T. Šēfers.

Domes deputāts drīkst piedalīties domes sēdē ar videokonferences starpniecību, ja sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties, turklāt videokonference pieļaujama tikai tad, ja šāda iespēja ir atrunāta pašvaldības nolikumā un deputāts ir reģistrējies dalībai domes sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā, skaidro Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sabiedrisko attiecību speciāliste Anda Zaļepska.

