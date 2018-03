Nīcā pulcēsies jaunie mūziķi no visas Latvijas

Atslēgvārdi nīca | nīcas kultūras nams | mūzika | velokross

Piektdien, 23. martā, Nīcas kultūras namā notiks trešais Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkurss – festivāls, ko organizē Nīcas Mūzikas skola. Konkursam ir pieteikušies 62 ansambļi ar 165 dalībniekiem, kurus sagatavojuši 65 pedagogi no 24 skolām. Šogad dalībnieku skaits ir krietni lielāks nekā iepriekšējos gados. Tālākie jaunie mūziķi būs no Daugavpils puses, plaši pārstāvētas ir Rīgas apkārtnes mūzikas skolas. No Nīcas Mūzikas skolas konkursā piedalīsies 8 ansambļi.

Savukārt, sestdien, 24. martā, pulksten 12 pie Nīcas vidusskolas notiks pirmajās Nīcas novada sacensības velokrosā “Ciskudrillis 2018”. Nīcas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunita Šime portālam vēstīja, ka sacensības notiks sešās dažādās vecuma grupās sievietēm un vīriešiem. Pašiem mazākajiem DIP DAP grupā iespēja piedalīties ar līdzsvara velosipēdiem.