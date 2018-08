Atslēgvārdi nīcas novada dome | algas

Nīcas novada dome ārkārtas sēdē 17. augustā vienbalsīgi pieņēmusi lēmumu par pašvaldības darbinieku atalgojuma palielināšanu no šī gada 1. augusta. "Protams, par algu paaugstinājumu ir jāpriecājas. Vairāku gadu garumā budžeta iespēju dēļ nevarējām to nodrošināt," lēmumu komentē novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis. Algas palielinātas no līdzekļiem 50 000 eiro apmērā, kas budžetā bija rezervēti darbinieku motivācijas sistēmas izstrādei.

Iniciatīva par algu palielināšanu nākusi no apvienības "Doma. Daba. Darbs" deputātes Lauras Pakules-Krūčes. "Kad pagājušā gada oktobrī kļuvu par Nīcas novada domes deputāti, redzēju, ka šis ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, jo daudzi jutās nenovērtēti vai gāja prom no darba pašvaldībā," stāsta deputāte. Ierosmei pievienojās "Vienotības" deputāti. Dome pieņēma lēmumu par darba grupas izveidi algu palielināšanas jautājuma risināšanai. Izskatot darbinieku aizpildītās darba laika uzskaites anketas, kļuvis redzams, ka alga ir jāceļ, jo cilvēki nesaņēma veiktajiem pienākumiem adekvātu atalgojumu.

"Lielāku algu saņems 41 darbinieks," atklāj L. Pakule-Krūče. "Tie ir vairāku nodaļu vadītāji – Komunālās, Attīstības, Sociālā dienesta, arī galvenais grāmatvedis, jo veidosim domē Finanšu nodaļu, tāpat arī speciālisti. Kopumā algas bruto tika palielinātas par 40 eiro 25 darbiniekiem, par 50 eiro sešiem darbiniekiem, par 100 eiro četriem darbiniekiem un nodaļu vadītājiem – vidēji par nepilniem 200 eiro. Tas ir pirmo reizi desmit gados, jo nevienmērīgs atalgojums bija kopš Nīcas novada izveidošanas."

