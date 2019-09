Nīcas skolas autobuss bezceļos nebrauks

Atslēgvārdi skolēnu autobusi | nīcas pašvaldība

"Mēs nekādi nevaram vienoties ar Nīcas pašvaldību par to, ka manu mazdēlu pienācīgi aizved uz skolu. Viņi atsakās pabraukt vienu kilometru tālāk, sanāk, ka bērnam jāiet kājām pa tādu ceļu, kas ir katastrofālā stāvoklī," sašutis ir nīcenieks Imants Zeme, kura mazdēls Sandis nupat kā uzsācis skolas gaitas Nīcas vidusskolas 10. klasē.

Sākotnēji puisis gājis Rucavas pamatskolā. Vectēvs atminas, ka tolaik problēmu neesot bijis – Rucavas pašvaldības transports puisi atveda un aizveda, kā pienākas. Tagad, kad skola nomainīta, jādomā, kā uz to nokļūt.

Vīrieša dzīvesvieta atrodas Nīcā, netālu no Papes ezera. "Padomju iekārtas laikos mums te brauca Nīcas pagasta mašīnas un autobusi, veda bērnus. Protams, šobrīd cilvēku tuvākajā apkārtnē palicis pavisam maz un tā vien liekas, ka arī mūs grib nolikvidēt. Pagasts mums absolūti nenāk pretī. Man pat gribētos teikt – ietur pret mums sava veida genocīdu," saka Imants.

Ceļu līdz šosejai zemju īpašnieki izbūvējuši paši, ar domu – lai piena mašīnai ērtāk piebraukt. "Problēma ir tajā, ka posmā uz Kalnišķu pusi ir tāds bezceļš, ja līst, tas vispār nav izejams. Tagad sanāk, ka mazdēlam šis ceļa posms jāiet kājām, tāpēc mēs lūdzam pašvaldībai – lai šo gabaliņu no Kalnišķiem līdz Airu pagriezienam pabrauc viņam pretī. Es neprasu vest līdz mājām, lai gan no šosejas līdz mājai kopā ir 3 kilometri. Saprotu, ka viņš ir vienīgais bērns šajā ceļa posmā, tomēr mēs ilgu laiku esam bijuši dūšīgi nodokļu maksātāji, tāpēc lūdzam, lai pašvaldība nāk mums pretī. Sava transporta mums nav, bet arī citas, tuvākas izglītības iestādes Nīcā nav. Risinājums ir jāatrod," skolēna vectēvs ir apņēmības pilns.

"I. Zemes minētais ceļa posms ir servitūtu ceļš. Jā, tas nav izbraucams, tas ir viens no iemesliem, kāpēc pašvaldības transports nevar aizbraukt tālāk. Tomēr jāsaprot, ka pašvaldības pienākumos neietilpst privāto ceļu uzlabošana, līdz ar to šajā situācijā mēs neko iesākt nevaram," paskaidro Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis.

Viņš stāsta, ka iepriekš zēnam būtu jāmēro 6–7 kilometrus garš ceļa posms līdz vietai "Kalnišķu Dimanti", kur iepriekš kursēja skolas autobuss, bet bērna vecāki ar pašvaldības darbiniekiem vienojušies, ka transports brauks bērnam pretī lielāku gabalu. "Vienošanās rezultātā atlika šie 900 metri, kas zēnam līdz autobusam jāmēro pašam, jo servitūtu ceļa posmu pašvaldības transports izbraukt nespēj."

Pirms diviem gadiem gan pašvaldība esot piedāvājusi iespēju I. Zemem ceļu rekonstrukcijas gaitā uzlabot šī ceļa posma stāvokli, kungs no šīs iespējas atteicies. "Par I. Zemes minēto nodokļu maksāšanu jāsaka tā – ja mūsu pašvaldībā deklarētais skolēns mācās citas pašvaldības izglītības iestādē, nodokļi aiziet otrai pašvaldībai, līdz ar to šis pārmetums ir nevietā, jo visi maksātie nodokļi, pat vairāk, aizgāja Rucavai. Daudzi vecāki, kuru bērni mācās citās pašvaldībās, to neapzinās, tāpēc gribu to atgādināt," piemin A. Petermanis.