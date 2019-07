Atslēgvārdi nīca | nīcas novada svētki

Nīcas novada svētki, ieskandināti nedēļas garumā visos ciemos, sestdien noslēdzās gana krāšņi. Koncertuzvedumā "Latviešu kāzas Nīcā" novada amatierkolektīvi iedzīvināja senās ieražas. Emocionālais muzikālais stāsts raisīja gan asaras, gan smieklus daudzajiem skatītājiem, kas bija sanākuši Nīcas parkā.

Daudzās svētku norises piepildīja ciema centru. Te varēja iepirkties, sportot, iesaistīties radošās darbnīcās, orientēšanās sacensībās meklēt Nīcas vainaga zīles. Tirdziņā bija čaklās rokdarbnieces no pulciņa "Vēlziedes" – Valda Laukgale, Elvīra Cibule, Olga Krētaine, Maira Marakovska un Anna Cērpa.

Nīcas amatierkolektīvu koncerts "Kāzas būs" notika karstā saulē, taču jaunizdoto grāmatu "Nīcas un Otaņķu pagastu tautasdziesmu krājums" iesvētīja atspirdzinošs lietus. Eksemplārus ar tautastērpa mēteli veikli paglāba Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa vadītājas Solveigas Kūlaines vīrs Sandijs. "Mēs svinam ļaužu veikumu cauri gadsimtiem," teica Nīcas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Vita Liepiņa. Novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis uzsvēra, ka skolotāja un novadpētniece Alīda Vārna savu pieredzi un Otaņķu pagasta tradīciju zināšanas nodevusi mazmeitai Leldei Jagminai. Sveiciens no vēl tālākas pagātnes ir Alīdas tētis muzikantu fotogrāfijā uz grāmatas vāka.

Svētku gājiens no Nīcas lielās zīmes pie šosejas aizvijās cauri visam ciemam. Tā bija kolektīvu, uzņēmumu un iestāžu parāde, kuru noskatīties bija sanācis kupls ļaužu pulks. Vieni no košākajiem tajā bija lielie un mazie sarkanos krekliņos ar uzrakstu "Nīcas fans". "Mēs par Nīcas futbolu fanojam," paskaidroja Evija un Ingus.

Novada svētku kulminācija bija koncertuzvedums "Latviešu kāzas Nīcā", kurā, ievērojot senās tradīcijas, līgavainis no Nīcas pārveda mājās līgavu no Pērkones. "Tas bija ļoti pamatīgs izpētes darbs," teica iestudējuma režisore Daina Kandevica. "Mēs nedrīkstējām nokļūdīties sīkumos, ko pēc tam visi pārmestu. No otras puses, nevar uzskatīt, ka tas ir dokumentāli. Koncertuzvedums veidots, izmantojot izteiksmes līdzekļus, vēstures materiālus, stāstījumus un paražas."

Aptaujātie nīcenieki atzina, ka svētku rīkošana reizi trīs gados sevi noteikti attaisno. "Ļoti patīk svētki, jo tiem ir vienota tēma," teica Daiga un Jānis Karlsbergi. Cilvēki gaidot svētkus, un nemaz nevajagot "katru gadu tikai ķeksīti ielikt". "Svētkiem ir jāgatavojas. Prieks par kolektīviem, kas ar tādu entuziasmu līdz vēlam vakaram mēģināja," teica Daiga.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 29.jūlija numurā.