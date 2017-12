Nolemj slēgt Vaiņodes internātpamatskolu, tomēr lēmumu vēl varot pārskatīt

Atslēgvārdi vaiņodes internātpamatskola | finansējums | vaiņodes novada dome

Nepietiekamā finansējuma dēļ Vaiņodes novada dome nolēmusi no 2018.gada 15.jūnija slēgt Vaiņodes internātpamatskolu, tomēr lēmums vēl varot tikt pārskatīts, ja atradīs risinājumu skolas tālākai pastāvēšanai, aģentūra uzzināja pašvaldībā. Skolā mācās 56 audzēkņi un strādā 50 darbinieki.

Par skolas slēgšanu bija plānots lemt jau oktobrī, bet toreiz lēmuma pieņemšana tika atlikta, jo nebija skaidrības par turpmāko valsts finansējumu internātskolu uzturēšanai.

Kā skaidroja pašvaldībā, skolas pastāvēšana bijusi apdraudēta jau iepriekš, jo valsts no 2016.gada nepiešķir internātskolām nepieciešamo finansējumu pilnā apmērā. Rezultātā Vaiņodes pašvaldības līdzfinansējums skolai pieaudzis no 22 400 eiro 2016.gadā līdz 64 286 eiro šogad.

Šī mācību gada pirmajā semestrī Vaiņodes internātpamatskolai no pašvaldības budžeta katru mēnesi tiek atvēlēti 7500 eiro, ieskaitot uzturēšanas naudu 5000 eiro apmērā un 2500 eiro pedagogu atalgojumam.

Skolas uzturēšanai, pēc direktora aprēķiniem, mēnesī nepieciešami 18 854 eiro, bet valsts finansējums no 2018.gada 1.janvāra būs 12 208 eiro mēnesī, kas ir par 3052 eiro mazāk nekā šī mācību gada pirmajā semestrī. Trūkstošajiem 6646 eiro pieskaitot arī 2500 eiro finansējumu pedagogiem, pašvaldībai kopā būtu jāpiešķir 9146 eiro mēnesī, lai skola varētu pastāvēt. 1774 eiro teorētiski iespējams iegūt no citām pašvaldībām, kuru bērni mācās Vaiņodes internātpamatskolā, proti, no Liepājas, Jelgavas un Rīgas, kā arī Aizputes, Grobiņas Saldus un Durbes novadiem. Tiesa, līdz otrdienai, kad dome lēma par internātskolas likteni, atbildi bija sniegusi tikai viena pašvaldība, kura nemaksās, pamatojot savu lēmumu ar to, ka internātskolu uzturēšanu jāveic valstij, un iesaka Vaiņodes pašvaldībai vērsties pie skolēnu vecākiem ar aicinājumu segt trūkstošo summu.

Atbildes no citām pašvaldībām vēl tiek gaidītas, un Vaiņodes internātpamatskolas direktoram pagaidām nebija cita risinājuma, kā tikai lūgt Vaiņodes pašvaldības atbalstu, skaidroja novada dome.

Līdz ar to dome nolēma Vaiņodes internātpamatskolu no nākamā gada 15.jūnija slēgt, vienlaikus paredzot, ka gadījumā, ja tiks rasts risinājums skolas tālākai pastāvēšanai, lēmums par slēgšanu var tikt pārskatīts.

Dome lēma arī janvārī piešķirt 2500 eiro skolas uzturēšanas naudu un 1500 eiro pedagogu atalgojumam.

Vaiņodes internātpamatskolā pašlaik mācās 56 skolēni, tostarp 21 audzēknis no Vaiņodes novada un 35 bērni no citām pašvaldībām. Bērnudārza grupiņā, kas atrodas internātskolas kopmītņu ēkā, ir 18 bērni no Vaiņodes novada, un divi bērni no Durbes novada.

Internātpamatskolā tiek nodarbināti 50 darbinieki, tostarp 30 pedagogi.

Kā ziņots, Saeima atbalstījusi Izglītības likuma grozījumus, paredzot, ka nākamgad internātskolu uzturēšanu vēl daļējai iecerēts finansēt no valsts budžeta, taču jaunu internātskolu dibināšana no 2018.gada 1.janvāra nebūs atļauta. Internātskolas, kas nodibinātas līdz minētajam datumam, būs tiesīgas turpināt savu darbību līdz 2019.gada 31.jūlijam.