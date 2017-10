Atslēgvārdi grobiņa | stadions | labiekārtošana

Grobiņā noslēgusies stadiona labiekārtošana. Sportotgribētāji tikuši pie novadā pirmā sintētiskā seguma vieglatlētikas skrejceļam, kas atbilst Eiropas standartiem.

Nozīmīgie uzlabojumi veikti ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu 21,5 tūkstošu eiro apmērā. Projekta kopējās izmaksas ir 27 tūkstoši eiro.

Domes Attīstības un uzņēmējdarbības nodaļas projektu vadītāja Maira Melvere informē, ka laukuma labiekārtošana notikusi trīs posmos. Pagājušajā gadā tika uzsākta darbu pirmā kārta – veidota laukuma pamatne un ieklāts skrejceļa asfalta segums. Otrajā kārtā ar Latvijas Futbola federācijas atbalstu ieklāja mākslīgo segumu futbola laukumam, bet trešajā kārtā uz asfalta seguma – sintētisko segumu skrejceļam, papildus iekrāsojot līnijas atbilstoši Starptautiskās vieglatlētikas federācijas prasībām.

Sporta laukums pieejams visiem novada aktīvā dzīvesveida piekritējiem un ir viens no nozīmīgākajiem āra vieglatlētikas laukumiem Grobiņā. "Šobrīd tas tiek aktīvi izmantots gan treniņiem, gan skolas sporta nodarbībām. Iedzīvotāju atsauksmes vērtējamas kā ļoti labas, jo laukums tiek izmantots bieži," novērojusi projektu vadītāja.

Laukuma sagatavošana šādā līmenī bija svarīga, lai attīstītu futbola tradīcijas Grobiņā. "Šis sporta veids novadā ir viens no populārākajiem. Ar to nodarbojas gan bērni, gan pieaugušie, sasniedzot teicamus panākumus Latvijas un starptautiskā līmenī," piebilst M. Melvere.