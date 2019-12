Atslēgvārdi varam | deputāti | novadi | pašvaldības

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotie grozījumi vēlēšanu likumā nedēļas sākumā raisīja neizpratni Liepājas pilsētas domē, jo tie solīja deputātu skaita pieaugumu no esošajiem 15 uz 23. Tomēr otrdien Ministru kabineta (MK) sēdē pēc VARAM ierosinājuma tika nolemts, ka republikas pilsētām, tostarp Liepājai, netiks mainīts deputātu skaits, informē ministrijā.

"Pašvaldības ieskatā esošais deputātu skaits ir optimāls, lai nodrošinātu Liepājas domes kvalitatīvu un efektīvu darbību," "Kurzemes Vārdam" apgalvo Liepājas mērs Jānis Vilnītis.

Pašvaldība pirmdien nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, aicinot minēto likumprojektu piedāvātajā redakcijā neakceptēt. Palielinot deputātu skaitu, paaugstinātos arī pašvaldības izdevumi to darbības nodrošināšanai.

"Liepājas pilsētas pašvaldībai nav paredzēti finanšu resursi deputātu atlīdzības izmaksai. Turklāt šādu izmaiņu veikšanai, it īpaši tādu, kas palielina izdevumus, bija nepieciešamas konsultācijas ar pašvaldībām. Tādas nav notikušas," norāda J. Vilnītis.

Viens no administratīvi teritoriālās reformas mērķiem ir pašvaldībās ievēlēto deputātu skaita samazināšana. Ja Saeima apstiprinās grozījumus vēlēšanu likumā, pēc pašvaldību reformas Latvijas vietvarās būtu par 864 deputātiem mazāk.

Kopējais pašvaldību deputātu skaits valstī varētu sarukt no pašreizējiem 1612 uz 750 cilvēkiem.

Pēc VARAM aprēķiniem, tādējādi gada laikā tiktu ietaupīti 995 328 eiro. Grozījumi likumā pēc reformas izmaiņas deputātu skaita noteikšanā nesīs tikai novadu pašvaldībās.

"Svarīgi ir nodrošināt samērīgāku deputātu pārstāvniecību atbilstoši iedzīvotāju skaita palielinājumam pašvaldībā. Piedāvātais deputātu skaits ir atbilstošs un nepieciešams, lai pilnvērtīgi nodrošinātu iedzīvotāju pārstāvību jaunizveidojamajos novados," izmaiņas skaidro VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Vai Latvijas nelielajās pašvaldībās 30 tūkstoši iedzīvotāju nav pārāk liels solis deputātu skaita kritērija izveidei? VARAM norāda, ka pašreizējā likuma redakcijā, skatot kopsakarībā ar esošo situāciju, soļi ir diezgan lieli: "Ņemot vērā, ka pašlaik pastāv pašvaldības ar nelielu iedzīvotāju skaitu (arī līdz 5000 iedzīvotājiem), soļi attiecīgi ir 5, 15, un 30 tūkstoši, savukārt reformas ietvaros, veidojoties pašvaldībām ar lielāku iedzīvotāju skaitu, solis 30 000 ir pilnībā pietiekošs un atbilstošs iecerētajam deputātu skaitam jaunizveidojamajos novados."

"Tas varētu būt stipri minimāls skaits," par 19 deputātiem Lejaskurzemes novadā saka Aizputes novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis.

Viņaprāt, būtu labāk vēl vairāk tautas priekšstāvju, apmēram 25–30.

"Tad būtu cerība uz pārstāvniecību no visām pusēm un komitejās varētu efektīvāk strādāt. Jaunajā pašvaldībā sākumā būs daudz darba, lai izveidotu vienotus nolikumus un noteikumus, kas tagad katrā pašvaldībā atšķiras. Ne vienmēr visi deputāti varēs atbrīvot laiku no pamatdarba. Ja no pieciem sešiem cilvēkiem komitejā puse netiek uz sēdi, var paralizēt tās darbu," viņš spriež.

"Mēs esam likumpaklausīgi, un, ja tā nolems, es domāju, ka šis skaits arī būs pietiekams," saka Grobiņas novada domes priekšsēdētājs Aivars Priedols. "Manuprāt, galvenais, lai deputātu sastāvā būtu pārstāvniecība no katra tagadējā novada. Tas ir svarīgi, jo tad būs uz vietām, kas uzklausīs cilvēkus un viņu vajadzības."

"Normāli," plānoto deputātu skaitu komentē Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons. "Tas būtu optimāls skaits un pietiktu arī iedzīvotāju pārstāvniecībai."

Līdz šim neatbildēts ir palicis daudzu pašvaldību vadītāju jautājums – vai jauno novadu vēlēšanās varēs startēt arī vēlētāju apvienības? "Ministrijas sagatavotie grozījumi regulē deputātu skaitu, nevis to, kādiem subjektiem ir tiesības kandidēt vēlēšanās, kas ir likumdevēja kompetencē. Ministrs uzskata, ka vēlēšanu apvienību kandidēšanu pašvaldību vēlēšanās ir vērts apsvērt, ministrija to izvērtēs," atbild VARAM.

Uzziņai

Plānotais deputātu skaits pēc reformas

Novados ar iedzīvotāju skaitu līdz 30 000 – 15, no 30 001 līdz 60 000 iedzīvotāju – 19, virs 60 000 iedzīvotāju – 23.

Republikas nozīmes pilsētās, kurās ir līdz 50 000 iedzīvotāju – 13, vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju – 15.

Pašvaldība Iedzīvotāju skaits Deputāti Liepāja 68 945 15 Aizputes novads 4073 15 Grobiņas novads 8394 15 Priekules novads 5067 15 Nīcas novads 3152 9 Rucavas novads 1478 9 Durbes novads 2626 9 Pāvilostas novads 2532 9 Vaiņodes novads 2285 9