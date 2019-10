Pabeidz darbu pie Medzes pagastā esošās meliorācijas sistēmas pārbūves

Atslēgvārdi melorācija | medzes pagats | pārbūve

Grobiņas novada dome pabeigusi darbu pie Medzes pagastā esošās meliorācijas sistēmas "Zoņu grāvis" pārbūves. “Darbi pabeigti tieši tā kā plānojām un pabeidzot būvdarbus, ir nodrošināta meliorācijas sistēma 4,6 metru garumā,” laikrakstu informē Grobiņas novada attīstības projektu vadītāja Maira Melvere.

Meliorācijas sistēmas “Zoņu grāvis” pārbūves darbi tika uzsākti 2018. gada nogalē, jo līdz šim meliorācijas sistēma pavasara palu laikā nespēja nodrošināt maksimālo caurplūdumu.

Laika gaitā ūdensnotekas gultne zaudēja noturību, krasti iebruka un tika konstatēts pieskalojums un bebru radīts pielūžņojums ūdensnotekas gultnē.

Lai situāciju uzlabotu, Grobiņas novads Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes Reģionālās lauksaimniecības pārvaldē iesniedza projektu, kurā lūdza veikt meliorācijas sistēmas pārbūvi.

Projektu apstiprināja 2018. gada 6.martā un darbus bija plānots beigt līdz oktobrim, kas arī ir izdevies.

“Objekts tika nodots ekspluatācijā jau 2019. gada jūnija beigās, kā arī tika pabeigti atliktie darbi - grunts izlīdzināšanu lauksaimniecības zemēs. Tomēr izmaiņas darba procesā gan bija - vienas caurtekas izbūve tika atcelta un vēl vienai netika veikti pārbūves darbi. Tas notika tā iemesla dēļ, ka izstrādājot projektu vērā tika ņemti dokumentācijā pieejamie ezera ūdens līmeņa rādītāji, kā arī tajā brīdī tie tika mērīti uz vietas. Bet šobrīd norisinās Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam “Tāšu ezers” un tur šis līmenis tiek rēķināts krietni detalizētāk, līdz ar to būvdarbu procesa laikā mēs to precizējām. Līdz ar to mainījās grāvim nepieciešamais slīpums un tika pieņemts lēmums nepārbūvēt tālāko caurteku no Tāšu ezera, lai nevajadzētu uzrakt pašvaldības grants ceļu Mātri – Dārzniecība, kurā nesen bija veikti atjaunošanas darbi. Šī caurteka bija jauna un kvalitatīva, atstājām to savā vietā. Tāpat netika izbūvēta Tāšu ezeram vistuvākā caurteka. Samazinājās arī izraktās grunts daudzums – nebija jārok tik dziļi, kā sākotnēji bija plānots,” paskaidro M.Melvere.

Līdz ar to projekta kopējās izmaksas samazinātas uz 171 622,79 eiro, sākotnējā paredzētā summa bija 188 435,42 eiro, no kuriem 158 292,71 eiro finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds, bet atlikušo summu sedza Grobiņas novada dome, veicot aizņēmumu Valsts kasē.

Būvdarbus veica uzņēmums SIA “E Būvvadība” (atbildīgais būvdarbu vadītājs Andrejs Zalcmanis), būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināja SIA “Gameka” (atbildīgais būvuzraugs Gunārs Žideņš), būvprojektēšanu un autoruzraudzību veica SIA “TelPro” (atbildīgā speciāliste Lelde Balode).

Lai arī viens darbs nupat kā padarīts, Grobiņas novada dome turpina darboties ar dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas liegumam “Tāšu ezers”, kā ietvaros tiks iekļauts izvērtējums arī par šīs meliorācijas sistēmas pārbūvi arī “NATURA 2000” teritorijas robežās.

Tas tiks veikts tiklīdz būs izstrādāta un saskaņota nepieciešamā dokumentācija.