Pagalam gan vistas, gan ūdele

12.septembra pēcpusdienā portāls saņēma tālruņa zvanu, ka kārtējo reizi ūdeles Grobiņas novadā pastrādājušas nedarbus – kādā saimniecībā nokostas vairāk nekā piecas vistas.

“Tas vairs nav izturams,” sašutumu pauda zvanītāja: “Cilvēks vairs lopiņus nevar turēt, visu beidz nost! Un šis jau nav pirmais gadījums.”

Kad portāls ieradās Grobiņas novadā, noskaidrojās, ka vistas nokostas nevis zvanītājas saimniecībā, bet kādas pensionāres piemājas saimniecībā. Pati pensionāre, kura ir kundze ļoti cienījamos gados, saskumusi par notikušo, ar medijiem runāt nevēlējās, arī viņas meita, kura vēlējās palikt anonīma, atzina, ka ne viņai, ne mātei nav bijusi vēlme no notikušā “taisīt sensāciju”. “Ko mums dos, ka par notikušo pavēstīsim presei,” tā meita.

Viņa apstiprināja, ka mātes piemājas saimniecībā 12.septembra rītā ūdele nobeigusi sešus putnus – tītarmāti, pērļu vistiņu, divas cekulvistas un vēl divas vistas. Visu pensionāres putnu ganāmpulku.

Jautāta par radītajiem materiālajiem zaudējumiem, sieviete atzina, ka tie varētu būt teju divi simti eiro.

Lai dzīvi paliktu kaimiņu un apkaimes saimniecību putni, uz notikuma vietu izsaukts mednieks, kurš ūdeli nošāvis.

Pensionāres meita norādīja, ka pret zvērsaimniecību “Grobiņa”, kas no mātes mājām ir nepilnu 3 kilometru attālumā, viņai un mātei pretenziju nav: “Pirmkārt, kur teikts, ka ūdele izbēgusi no zvērsaimniecības. Varbūt tā atklīdusi no citurienes. Un nevar taču izslēgt, ka zvērs ir pirms vairākiem gadiem vētru laikā izmukušo plēsēju pēctecis, kas dzīvojis savvaļā. Tādu pašu postu taču var pastrādāt arī meža cauna vai lapsa.”

“Otrkārt,” viņa turpina: “Biju aizbraukusi uz zvēraudzētavu un jautājums ir atrisināts. Menedžeris bija ļoti pretimnākošs. Viņš taču varēja pateikt, ka nav pierādījumu, ka vainīgā ir zvēraudzētavas ūdele. Tā vietā apsolīja kompensēt zaudējumus. Un es viņam ticu.”

Šis nav vienīgais gadījums pēdējā laikā, kad kādā saimniecībā zvēri nokoduši vistas. Portāls jau informēja, ka “Purviču” māju saimniekiem Andrim Leimantam ar meitu Arnitu nokostas piecas vistas un 30 cāļi. Saimnieki posta darbos vaino no AS “Grobiņa” zvērsaimniecības izbēgušas ūdeles.

Andris Leimants teic, ka ciemā neesot nevienas mājas, kur nebūtu ieklīdušas ūdeles. Sociālajos tīklos ļaudis vēsta, ka ūdeles redzētas arī Liepājā. Kāds zvērēns bijis ielīdis veikalā “Komforts” Zemnieku ielā, vēl kāds manīts veikalā “Senukai” Brīvības ielā.

Grobiņas novada Pašvaldības policijas priekšniece Ieva Dalke jau iepriekš norādīja, ka policijas darbinieki bija aizbraukuši uz zvērsaimniecību. Tur atzīts, ka tā mēdzot būt, ka ūdeles izbēg, dzīvo mežā un vairojas. Paši arī esot ieinteresēti, lai tā nebūtu.