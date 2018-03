Pakāpeniski atjauno elektrotīklu Liepājas apkaimē

Atslēgvārdi sadales tīkls | elektroenerģija | elektrotīkls

AS “Sadales tīkls” turpina darbu, lai paaugstinātu sniegto sadales sistēmas pakalpojumu kvalitāti uzņēmuma klientiem Grobiņas, Nīcas, Pāvilostas, Rucavas, Aizputes, Durbes, Vaiņodes un Priekules novadā. Kopumā šajos novados šogad AS “Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma 20 kilovoltu elektrolīnijas 45 kilometru garumā, zemsprieguma 0,4 kilovatu elektrolīnijas 34 kilometru garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 32 transformatoru apakšstacijas, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot 1,8 miljonus eiro, portālam vēstīja AS „Sadales tīkls” preses sekretāre Tatjana Smirnova.

Rucavas novadā AS “Sadales tīkls” šogad veiks apjomīgu vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju rekonstrukciju. Kopumā novada teritorijā vidējā sprieguma elektrolīnijas paredzēts atjaunot 17,7 kilometru garumā, rekonstruēt vai izbūvēt jaunas trīs transformatoru apakšstacijas un veikt zemsprieguma kabeļu līnijas izbūvi 0,2 kilometru garumā.Projekta ietvaros tiks paaugstināta elektroapgādes drošība un kvalitāte 324 klientiem Rucavā un novada teritorijā.

Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Grobiņas novadā, “Sadales tīkls” turpina novada teritorijā atjaunot gan vidējā sprieguma, gan zemsprieguma elektrolīnijas. Grobiņā elektrotīkla rekonstrukcija šogad tiks veikta teritorijā starp Rīgas, Lielo un Celtnieku ielu, kur tiks veikta transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 0,2 kilometru garumā un izbūvēta jauna vidējā sprieguma kabeļu līnija, savukārt Raiņa, Krasta un Veidenbauma ielas apkaimē zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiks pārbūvētas par kabeļu līnijām 3,4 kilometru garumā.

Grobiņas pagasta teritorijā elektrolīnijas atjaunos arī Keramikā, kur tiks veikta zemsprieguma 0,4 kilovatu gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līnijām 1,6 kilometru garumā, Grīzupes un Grīņu ielu krustojumā, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 0,9 kilometru garumā. Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti 128 klientiem Bārtā, pagasta centrā rekonstruēs zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju 2,7 kilometru garumā un pārbūvēs to kabeļu līnijas izpildījumā.

Savukārt Gaviezes pagastā – no Kradzēm līdz īpašumam “Čakši” tiks atjaunota vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 1,8 kilometru garumā, rekonstruēs zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju 3,1 kilometru garumā un izbūvēs divas jaunas transformatoru apakšstacijas.

Apjomīgu elektrolīniju pārbūvi paredzēts veikt arī pie Liepājas ezera – Vītiņu apkaimē, kur elektrotīkls šķērso purvainu apvidu, uzlabojot elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Grobiņas un Otaņķu pagastā.

Nīcas novadā AS “Sadales tīkls” šogad plāno atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 6,6 kilometru garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 0,6 kilometru garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas septiņas transformatoru apakšstacijas.

Pāvilostas novadā šogad realizēs divus projektus. Viens no projektiem tiks realizēts pie Sakas pagasta padomes pārvaldes, kur plānots veikt jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi un zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvēt par kabeļu līniju 0,9 kilometru garumā, savukārt otrs projekts – Mindes ciemā, kur plānots atjaunot vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 2 kilometru garumā, veikt jaunas transformatoru apakšstacijas un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju.

Lai ilgtermiņā nodrošinātu mājsaimniecībām un uzņēmumiem Vaiņodes novadā drošu, nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, “Sadales tīkls” turpina veikt vidējā sprieguma elektrotīkla pārbūvi, kas nepieciešams, lai nākotnē novada iedzīvotājiem, zemnieku saimniecībām un uzņēmumiem nepieciešamības gadījumā nodrošinātu rezerves elektroapgādi no apakšstacijas “Priekule”.

Aizputē tiek atjaunota vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 4,6 kilometru garumā, kas stiepjas gar Aizputes ziemeļu robežu no Lāču dīķa līdz Ošu ielai. Savukārt Kazdangas pagasta teritorijā – Rokaižu apkaimē atjaunos vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas 3 kilometru garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 1,5 kilometru garumā un izbūvēs trīs jaunas transformatoru apakšstacijas.

Durbes novadā viens no projektiem tiks realizēts Rāvas apkaimē, kur AS “Sadales tīkls” veiks zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 0,9 kilometru garumā, Dižrungās paredzēts veikt transformatoru apakšstacijas rekonstrukciju un izbūvēt zemsprieguma kabeļu līniju, bet teritorijā starp Dižrungām un Malukrogu plānots atjaunot vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 1 kilometra garumā, veikt zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 1,3 kilometru garumā un izbūvēt divas jaunas transformatoru apakšstacijas.

Priekules novadā elektrotīkla pārbūve šogad norisināsies Bunkas un Priekules pagastā. Bunkas pagastā elektrotīkls tiks atjaunots Tadaiķos, kur atjaunos vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 2,2 kilometru garumā un veiks jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi, un starp Treimaņiem un Vērdiņiem. Priekules pagastā elektrotīkla pārbūve tiks veikta Knīveros, kur paredzēts rekonstruēt transformatoru apakšstaciju un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 3 kilometru garumā, un īpašumu “Lejnieki”, “Dzidras” un “Padambji” tuvumā, kur zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 1,2 kilometru garumā.