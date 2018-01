Atslēgvārdi nīcas vidusskola | izglītība | parakstu vākšana

Par atbalstu vidusskolas pastāvēšanai Nīcā savākti gandrīz 1300 Nīcas un Rucavas novadu iedzīvotāju paraksti, ziņu aģentūru informēja Nīcas vidusskolas padomes priekšsēdētājs, skolēnu vecāku pārstāvis Mārtiņš Dāle.

Parakstu vākšana tiek organizēta, lai pievērstu Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) uzmanību nepieciešamībai saglabāt Nīcas vidusskolu, nepārveidojot to par pamatskolu, kā ieteikts rekomendējošajā pētījumā par optimālo vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeli Latvijā.

Pirmdien, 29.janvārī pulksten 10 savāktos parakstus plānots nodot IZM amatpersonām. Tikšanās laikā Nīcas un Rucavas novada skolu audzēkņu vecāki un skolēnu pašpārvaldes pārstāvis skaidros IZM pārstāvjiem, kāpēc, viņuprāt, Nīcā būtu saglabājama vidusskola. Tiek gatavota arī prezentācija, kurā analizētas Nīcas vidusskolas skolēnu sekmes un eksāmenu rezultāti pēdējo astoņu gadu laikā, salīdzinot tos ar citām tuvākajām vidusskolām un ģimnāzijām.

"Vēlamies parādīt, ka mēs "turam" līdzi un pārspējam pilsētas skolas," uzsvēra Dāle, norādot, ka piemēram, Nīcas vidusskolai ir augsti matemātikas eksāmenu rezultāti, ar kādiem nevar lepoties pat katra pilsētas ģimnāzija. Tāpat prezentācijā tiks analizētas Nīcas vidusskolas audzēkņu skaita izmaiņas, kas pēdējos gados ir ar pozitīvu tedenci - pērn skolā kopumā mācījušies 195 audzēkņi, šogad - 205, bet nākamajā mācību gadā jau tiek prognozēti 236 skolēni.

Parakstu vākšana šonedēļ vēl turpināsies. Līdz šim savāktie gandrīz 1300 paraksti Dāles vērtējumā ir gana liels skaits, ņemot vērā, ka Nīcas un Rucavas novados kopā dzīvo nepilni 5000 iedzīvotāju.

Jau ziņots, ka parakstu vākšanas aktīvisti vēlas pievērst IZM uzmanību tam, cik būtiska Nīcas, bet vēl jo vairāk Rucavas novada iedzīvotājiem ir iespēja iegūt vidējo izglītību Nīcas vidusskolā. "Protams, mēs saprotam, ka par skolām lemj pašvaldības, un pašvaldība mūs šajā jautājumā atbalsta. Taču ir arī šis rekomendējošais pētījums par optimālo vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeli Latvijā, kurā Nīcas vidusskolu iesaka reorganizēt," skolas audzēkņu un pedagogu bažas iepriekš skaidroja Dāle.

Nīcas vidusskolā vidusskolas klasēs mācās 34 skolēni. Līdz ar to skola izpilda pašreizējo kritēriju, kur minimālais vidusskolēnu skaits, lai pastāvētu vidusskola, ir 27. Tomēr pētījumā "Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā" teikts, ka vidusskolēnu skaits Nīcas vidusskolā ir četras reizes mazāks nekā būtu nepieciešams, un ieteikts reorganizēt to par pamatskolu, pieņemot, ka vidusskolēni mācības varēs turpināt Liepājā.

Ar parakstu vākšanu skolu pārstāvji vēlas vērst uzmanību, ka nedrīkst vienkārši rēķināt attālumu no Nīcas līdz Liepājai - jāskatās attālums līdz skolai no skolēnu reālās dzīvesvietas, piemēram, Rucavā, Papē vai Sikšņos. Rucavas novada iedzīvotājiem, kuri dzīvo tuvāk Lietuvas pierobežai, līdz Liepājai jāmēro ap 50 kilometriem. Atņemot iespēju jauniešiem no Rucavas novadā, Lietuvas pierobežā, esošajām apdzīvotajām vietām mācīties Nīcas vidusskolā, viņi var būt spiesti pārcelties tuvāk Liepājai, lai iegūtu vidējo izglītību. Ja nebūs iespēju izvēlēties skolu, daļa jauniešu, iespējams, vispār neturpinās mācības vidusskolā, pieļāva Nīcas vidusskolas padomes pārstāvis.

"No audzēkņu skaita nav atkarīga izglītības kvalitāte," uzsvēra Dāle. Šādam viedoklim piekrita arī Nīcas novada domes priekšsēdētājs Agris Petermanis ("Nīcas novada attīstībai"). "Nīcas vidusskolas eksāmenu rezultāti ir augstāki nekā vidēji valstī," sacīja Petermanis. "Mans viedoklis ir tāds, ka jānodrošina iespēja tuvāk mājām iegūt ne tikai pamata, bet arī vidējo izglītību," turpināja domes priekšsēdētājs. Ja Nīcā vairs nebūs vidusskolas, no tā visvairāk cietīšot kaimiņos esošā Rucavas novada iedzīvotāji, bet jo īpaši - Lietuvas pierobežā dzīvojošie. Lai gan IZM amatpersonas skaidrojušas, ka sakārtojot vidusskolu tīklu, skolēniem līdz skolai nebūtu jāmēro vairāk par 25 kilometriem, Rucavas novada skolēniem ceļš līdz Liepājai būtu krietni tālāks, piebilda Petermanis.

Nīcas vidusskolā kopumā šogad mācās 205 skolēni, kas ir par aptuveni 10 audzēkņiem vairāk nekā pērn. Plānots, ka nākamgad audzēkņu skaits vēl pieaugs. Tiesa, vidusskolas posmā tuvākajos pāris gados vēl prognozē mazāku audzēkņu skaitu, bet pēc tam atkal gaidāms pieaugums - tas saistīts ar demogrāfijas izmaiņām. "Šie trīs gadi ir jāpārdzīvo, un pēc tam vidusskolēnu atkal būs vairāk," prognozēja Nīcas novada domes priekšsēdētājs.

Kā ziņots, straujās depopulācijas un nepietiekamā vidusskolēnu skaita dēļ pētījumā "Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā" ieteikts par pamatskolām vairākas vidusskolas bijušā Liepājas rajona teritorijā, tostarp arī Nīcas vidusskolu, kur, kā norāda pētnieki, vidusskolēnu skaits ir četrkārt mazāks nekā nepieciešams. Lai gan 2016.gadā Nīcā atvērta jauna sporta halle, to nevar uzskatīt par nozīmīgu argumentu lai saglabātu vidusskolas klases, teikts pētījumā.