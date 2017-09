Par izturību apbalvo ar koncertu

Atslēgvārdi velobrauciens | velosezona

Velosezonas noslēguma braucienā "#Velo #Šķiro #Ripo", kas Grobiņas novadā risinājās sestdien, piedalījās vairāk nekā simt dalībnieku.

Brauciena dalībnieki kopumā pieveica aptuveni 25 kilometrus, informē rīkotāji – Grobiņas Tūrisma informācijas centrs un Tūrisma attīstības grupa. Lai arī saulīte lutināja, vietām ceļi bija klāti peļķēm un dubļiem.

Brauciena starts tika dots pie pilskalna. Pa ceļam dalībnieki paviesojās četros kontrolpunktos. Pa mazajām Grobiņas ieliņām velosipēdisti devās uz Grobiņas pagasta "Lavender Villu", kur saimniece Zane Gusta pastāstīja par lavandu audzēšanu un izmantošanu Latvijā, kā arī pacienāja ar lavandas tēju un bumbieru-lavandas ievārījumu. Tālāk ceļš veda uz vienu no 12 atkritumu šķirošanas punktiem – Līvu ielu Grobiņā. Biedrības "Latvijas Zaļais punkts" speciālistes pastāstīja un parādīja, kā un kāpēc jāšķiro atkritumi. Atbildot uz jautājumiem, varēja laimēt balvas. Kontrolpunktā, kur uzmanība bija pievērsta valsta akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts meži", varēja uzzināt faktus par šo nozari. Savukārt SIA "Liepājas RAS" atkritumu poligonā velobraucējiem stāstīja par atkritumu šķirošanu, pārstrādi un to, ka atkritumus var izmantot par atjaunojamās enerģijas avotu, ražojot elektrību.

Turpinājumā visi varēja nobaudīt "Ivetas ķēķa" īpašo zupu "Jura staļļos", bet brauciena noslēgumā pie vasaras tūrisma centra "iCafe" risinājās koncerts. Grupa "Aarzemnieki" Grobiņā prezentēja savu pirmo disku. Tajā iekļauta arī dziesma "Cauri Grobiņai".

Oficiālā albuma "Visi kopā" prezentācija notika Rīgā 17. augustā. Grupā kopā ar Joranu Šteinhaueru no Vācijas muzicē arī bundzinieks Marcelo no Argentīnas, Matejs no Anglijas, kā arī Mārtiņš un Roberts no Latvijas.

Velobrauciens tika organizēts ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu, īstenojot projektu "Vides izglītības veicināšana Grobiņas novadā".