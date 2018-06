Par pabalstu nopirka karogu

Atslēgvārdi pabalsts | represētie

Valdību veidojošās partijas un Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) gada sākumā vienojās šogad uz valsts svētkiem 18. novembrī visiem politiski represētajiem izmaksāt vienreizēju pabalstu 100 eiro apmērā. Ieviest ikgadēju valsts pabalstu aicināja Latvijas Politiski represēto apvienība. Atsaucoties apvienības lūgumam, arī daļa pašvaldību radušas iespēju vai nu ieviest pabalstu politrepresētajiem, vai arī palielināt tā apjomu.

Liepājas pilsētas dome jau pagājušā gada septembrī pieņēma lēmumu politiski represētajām personām svētku pabalstu palielināt no 30 līdz 50 eiro. Šogad par pabalsta summas palielināšanu lēmusi Durbes novada dome, piešķirot 50 eiro agrāko 25 eiro vietā. Aizputes novada dome pabalsta summu palielinājusi no 20 uz 30 eiro, un Pāvilostas novada dome – no 15 uz 20 eiro. Nīcas novada dome vēl plāno veikt līdzīgas izmaiņas, palielinot pabalsta summu. Savukārt Priekules novada dome šogad lēmusi ieviest pabalstu 20 eiro apjomā un izmaksāt, atzīmējot Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu, 14. jūniju. Līdz šim materiāla pabalsta šeit nebija, tika organizēta ekskursija vai kāds cits plašāka mēroga pasākums. Rucavas novada dome šī gada aprīlī lēma par vienreizēja pabalsta 100 eiro apmērā izmaksu. Politrepresētie rucavnieki Ziemassvētkos saņem dāvanu 4,5 eiro vērtībā. Reizi gadā pabalstu 30 eiro politrepresētajiem izmaksā Vaiņodes novadā, bet 50 eiro maksā Grobiņas novadā. Pašvaldības arī rīko vietēja mēroga pasākumus, atbalsta ar transportu uz Latvijas politiski represēto salidojumu. Liepājā politiski represētās personas, kuras ir nestrādājoši pensionāri, var bez maksas braukt sabiedriskajā transportā.

Grobiņas novadā pabalstu politrepresētajiem maksā kopš 2016. gada. Grobiņniece Ērika Bušnevica atzīst, ka naudas jau nekad nebūtu par daudz, bet viņa esot apmierināta un ir prieks, ka atceras. "Pirmajā gadā, kad piešķīra pabalstu, man dikti vajadzēja jaunu karogu. Vecais bija pabalējis. Un tā es nopirku karogu. Pagājušajā gadā es noliku to naudiņu, lai vēlāk pieliktu klāt ekskursijā aizbraukt. Vēl neesmu bijusi. Šogad būs atvaļinājums pēc Jāņiem, tad kaut kur pabraukāsim," stāsta politrepresētā. Viņasprāt, vecākiem cilvēkiem šī nauda ir atbalsts pie pensijas. "Bet es vēl strādāju. Mana māsa un abi brāļi arī ir represētie, un viņi ir priecīgi uz svētkiem nopirkt kūku. Parasti sanākam kopā pie manis," saka Ē. Bušnevica.

