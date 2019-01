Par ūdeni martā vēl maksās pa vecam

Atslēgvārdi priekule | ūdensapgāde | kanalizācija | tarifs

Jaunie ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi Priekules novadā visdrīzāk nestāsies spēkā šā gada 1. martā. Tā tika plānots, SIA "Priekules nami" pagājušā gada 29. oktobrī iesniedzot jauno tarifu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK). Taču projekts vēl tiek vērtēts, kā arī ir pieprasīta papildu informācija, informē SPRK Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodaļas vadītāja Dace Čodare-Plaude.

SPRK lūgusi papildu skaidrojumus par izmaksu izmaiņām, to pozīcijām, apjomu uzskaiti, par to, vai ir pārskatītas elektroierīču pieslēgumu jaudas, arī par Priekules un Virgas pagasta pamatlīdzekļu apsaimniekošanu, uzskaites mēraparātu verifikācijas izmaksām, par transporta izmaksām – kādi ir to pieauguma iemesli, pastāsta D. Čodare-Plaude.

"Papildus tiešajam darbam strādājam pie prasītā sagatavošanas," saka SIA "Priekule nami" valdes locekle Arta Brauna. "Centīsimies līdz 16. janvārim izdarīt visu, ko no mums prasa." Vaicāta, vai dažādas papildinformācijas gatavošana ir nepieciešama vai arī saistīta ar birokrātiju, uzņēmuma vadītāja saka, ka neņemoties uz šādu jautājumu atbildēt: "Viņi ir lietpratēji. Ja prasa, tātad ir vajadzīgs." Viņa arī neņemoties prognozēt, kad Priekules novadā varētu ieviest jauno tarifu.

Visticamāk, līdz 1. martam jaunais tarifs spēkā nestāsies, uzskata D. Čodere-Plaude: "Ja līdz 16. janvārim iesniegs papildu informāciju, kamēr to izskatīsim, varbūt radīsies vēl kāds papildu jautājums. Mums pašiem paiet vairākas nedēļas, kamēr saskaņojam nodaļās, ar pārējiem departamentiem. Tarifs var stāties spēkā tikai 30 dienas pēc tā publicēšanas "Latvijas Vēstnesī", un izskatās, ka šajā termiņā tas īsti neiekļausies. Taču tas nav nekāds ārkārtas gadījums."

