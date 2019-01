Pasaka gada garumā

Atslēgvārdi grobiņas novads | kalendārs | izglītības iestādes

Grobiņas novadā jau par tradīciju kļuvusi kopīga novada kalendāra veidošana. Šī gada tēma bija „Pasaka par...”, un šajā apcerē kā ar literāriem darbiem, tā zīmējumiem iesaistījās visas novada izglītības iestādes, laikrakstu informē Kristīne Pastore.

“Pateicoties mūsu radošajiem bērniem un jauniešiem, kalendārā iekļauti 28 jauno censoņu darbi, kuriem atbalstu sniedza 19 pedagogi,” stāsta domes Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja Ginta Kampare. 2019. gada kalendāra vāku rotā Grobiņas Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Martas Reinholdes zīmējums, kuru veidot palīdzējusi skolotāja Liene Bernāte. Tālāk kalendārā katru mēnesi aplūkojams viens no jauno mākslinieku un viens no literātiem veikumiem. Kopumā šī gada mākslas darba veidošanā piedalījušies autori no Grobiņas PII “Pīpenīte”, Grobiņas sākumskolas, Grobiņas ģimnāzijas, Kapsēdes pamatskolas, Medzes pagasta PII „Čiekuriņš”, Gaviezes un Bārtas pamatskolām.

Pateicību par ieguldīto darbu kalendāra izveidē čaklie meistari jau saņēmuši, tomēr G. Kampare uzskata, ka pateicības nekad nav par daudz, un vēlreiz pasakās visiem, kas bija iesaistīti kalendāra veidošanā. “Tā kā šogad rakstu darbu un zīmējumu tēma bija „Pasaka par...”, tad arī šo apbalvošanas pasākumu veidojām kā stāstu “par...”. Katra mēneša veidotājus sēdinājām īpašos goda krēslos, lai viņi noklausītos savu darbu un saņemtu pateicības veltes. Esam lepni un gandarīti par mūsu skolēniem un atzīšos, ka vērtētājiem ir ļoti, ļoti grūti no tik daudziem iesūtītajiem darbiem atlasīt pašus labākos. Paldies pedagogiem par atbalstu un skolēnu iedrošināšanu. Kalendārs jau uzsācis savas gaitas un apdzīvo daudzas mūsu sadarbības partneru iestāžu telpu sienas. Gribu vēlēt, lai Jaunais gads kā krāsains kalendārs, katra jauna diena lai nes citu krāsu, citu domu un, protams, daudz jaunu iespēju! ”