Paši varēs iecelt un izcelt

Pāvilostas ostas pārvaldnieks Ronalds Griškēvičs uzsver, ka Pāvilostas jahtu ostas labā slava izplatījusies starp burātājiem un arī eksperti atzinuši ostas labo līmeni, tāpēc pāvilostniekiem nav cita varianta, kā vien attīstīt ostas pakalpojumus, lai sasniegto noturētu un turpinātu, un arī "Interreg" projekta piedāvātās iespējas ir nenovērtējamas.

Projekta finansējums Pāvilostas ostai ir 215 926 eiro, no tiem 183 537 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi. "Pašiem mums bija jāsameklē 15% liels līdzfinansējums, bet vēl 5% saņēmām papildus kā valsts atbalstu, tā ka pārvaldei jāpiesaista vien pārdesmit tūkstoši eiro," nepieciešamo finansējumu skaidro R. Griškēvičs. Viņš uzskata, ka tas ir ļoti izdevīgi, ja ņem vērā to, ko ostā varēs izdarīt.

"Pašlaik sagatavoti dokumenti iepirkumiem un cenu aptaujām, ko izsludināsim nākamā gada sākumā. Centīsimies izdarīt visu tā, lai pēc iespējas drīzākā termiņā varētu ieplānoto paveikt," pārvaldnieks saka. Tas svarīgi, lai aizņēmums bankā līdzfinansējuma nodrošināšanai būtu jāņem uz īsāku laiku. Protams, daļu no ieguldījumiem varēs atgūt arī no piestātņu nomas uzņēmējiem, kam dažādi infrastruktūras uzlabojumi ir ļoti svarīgi.

Būtiskākais ieguvums no "Interreg" līdzfinansētā projekta būs stacionārais ceļamkrāns. "Tagad saucām autokrānu no Liepājas, kas izmaksāja, sākot no 200 eiro," stāsta R. Griškēvičs. Dažam mazās zvejas laivas saimniekam tādas izmaksas ir ļoti lielas, tāpēc ceļamkrānu gaida ne tikai burātāji, bet arī zvejnieki. Vai iekārtu varēs uzstādīt līdz aktīvajai sezonai, pārvaldnieks nesola. "Centīsimies, protams, taču tas viss saistīts ar iepirkumiem, procedūrām, tāpat nepieciešami saskaņojumi elektrības pieslēgumiem un tā tālāk. Es teiktu, ka drīzāk rudenī," viņš saka.

Tāpat paredzēts ostā nomainīt visas navigācijas zīmes, tostarp nomainīt un sinhronizēt molu un vadlīniju signālugunis, nomainīt pieņemšanas boju un uzstādīt rezerves boju. "Navigācijas zīmes mums ir morāli un fiziski novecojušas," atzīst R. Griškēvičs.

Vēl plānos ir peldošo piestātņu izbūve ostas teritorijā. "Pašlaik vienlaikus varam uzņemt ap 20 viesjahtu. Prom nevienu neraidām, bet pilnu servisu visiem tad grūti nodrošināt, servisa ēka nevar visus apkalpot, pie dušām veidojas rinda un sezonā vietas trūkst," raksturo R. Griškēvičs. Tāpēc papildus izbūvētās piestātnes vēl 10 laivām būs būtisks ieguvums. "Tad varēsim mazākās laivas pārvietot uz šīm piestātnēm, lai dziļākajās vietās ir vieta lielajām." Pāvilostā var ienākt jahtas ar 2,5 metru iegrimi.

Projektā ir arī citas, mazāk redzamas aktivitātes, piemēram, izstrādāt un uzstādīt evakuācijas plānu ārkārtas gadījumiem, arī veicināt ostu tīkla popularitāti starptautiskās izstādēs, jo daļa projekta naudas paredzēta jahtu ostu infrastruktūras uzlabošanai, bet daļa – mārketinga aktivitātēm.