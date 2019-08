Pašvaldība aizputniekus aptaujā par teritoriālo reformu

Atslēgvārdi aizpute | varam | administratīvi teritoriālā reforma | aptauja

Aizputes novada dome sākusi iedzīvotāju aptauju par VARAM piedāvāto administratīvi teritoriālo reformu. Pašvaldības mājaslapā pieejama anketa, kuru lūgti aizpildīt tikai Aizputes novada iedzīvotāji. Viņiem jāatbild uz jautājumu: "Kāds reformas rezultāts būtu vislabvēlīgākais Aizputes novadam?"

Aptaujā jāizvēlas viens no trim piedāvātajiem variantiem – Aizputes novads paliek suverēns, Aizputes novads tiek apvienots ar Durbes, Grobiņas, Pāvilostas, Priekules, Vaiņodes, Rucavas un Nīcas novadu vai arī Aizputes novads tiek pievienots Liepājas novadam (Liepāja, Durbes, Grobiņas, Pāvilostas, Priekules, Vaiņodes, Rucavas un Nīcas novads). Anketu var aizpildīt visu septembri.

Aizputes novada domes priekšsēdētājs Juris Grasmanis stāsta, ka aptauja domāta pašvaldības vajadzībām, lai sarunās ar VARAM varētu prezentēt iedzīvotāju vairākuma viedokli. "Esmu runājis ar daudziem cilvēkiem, citi atbalsta reformu, citi – ne. Vajadzīga aptauja, lai sarunās ar ministriju nepaustu tikai personīgo viedokli," viņš uzskata. Tikšanos klātienē pašvaldības vadītājs neuzskata par lietderīgu, jo uz sapulcēm parasti atnākot ap simt cilvēku. Iespējams, ne visiem būs iespēja aizpildīt anketu internetā, taču J. Grasmanis domā, ka kopā aptaujāto šādi būšot vairāk. Jau pirmajā dienā nobalsojuši vairāk nekā divsimt cilvēki.

"No sapulces sasaukšanas mani attur arī tas, ka pašiem ir neziņa par to, kāds īsti būs reformas modelis. Nevaru maldināt novada iedzīvotājus, jo man nav pietiekamas informācijas, kur būs centrs, kā darbosies izpildvara. Par to visu lems jaunievēlētie deputāti," spriež domes priekšsēdētājs.