Pāvilostu varēs vērot teleskopā

Neizmantotais robežsardzes novērošanas tornis vasaras beigās varētu uzņemt apmeklētājus. No šejienes pavērsies skats uz jūru, moliem un pilsētu.

Atslēgvārdi pāvilosta | skatu tornis | teleskops

Vecais padomju laika robežsardzes novērošanas tornis Pāvilostā, kuru neviens neizmanto kopš 90. gadu sākuma, šovasar tiks pārveidots par visiem pieejamu skatu torni. Tā metāla konstrukcijas atjaunos un augšā izvietos skatu platformu, uz kuras atradīsies 360 grādu leņķī grozāms sauszemes teleskops.

Pāvilostas novada pašvaldība to paveiks, īstenojot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstītu projektu, pastāstīja novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova. Kopējās izmaksas ir 48 761 eiro, publiskais finansējums ir 43 885 eiro. "Tornis nav nekāds grausts, tur galīgi slikti nav, taču to vajag pārveidot, lai cilvēkiem būtu droši," saka M. Kurčanova. Apmeklētāji pie paša skatu torņa piebraukt nevarēšot, automašīnas būs jāatstāj stāvlaukumā un kādi simts metri jānoiet kājām.

Projekta gaitā plānots atjaunot torņa metāla konstrukcijas un tā augšā izvietot skatu platformu ar binokli un tiešsaistes kamerām, kuras darbinās saules baterijas elementi un akumulatori. Skatu torņa augšējā platformā paredzēts uzstādīt binokulāru sauszemes teleskopu, izturīgu jebkādos laika apstākļos.

Skatu tornis un zeme ap to ir Aizsardzības ministrijas īpašums. Saskaņošanas process par zemes vienības daļu un būves Ostmalas ielā 2 nodošanu pašvaldībai lietošanā ir beidzies, panākta vienošanās, kā arī ministrija ir saskaņojusi būvprojektu. To izstrādājusi un inženiertehnisko izpēti veikusi AS "Būvmeistars" par 5600 eiro (bez PVN). Pieteikšanās pašvaldības izsludinātajam iepirkumam par būvdarbu veikšanu beidzās 7. janvārī, pieteikušies ir trīs pretendenti, teica Pāvilostas novada pašvaldības projektu vadītāja Vizma Ģēģere. Darbi jāpaveic līdz augusta vidum.