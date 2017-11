Pērkones ķirbim – piektā vieta

Foto: No personīgā arhīva

Nīcas novada Pērkones "Zvejnieku" dārzā izaudzētais milzu ķirbis 12. Latvijas lielākā ķirbja čempionātā ieguvis godpilno piekto vietu.

Saimnieces Līgas Jekstes ģimenes loloto lielo ogu Rīgas zoodārzā uz svariem lika spēkavīri Agris Kazeļņiks un Aivars Šmaukstelis. Nīcas ķirbis svēra 109 kilogramus.

No desmit raženākajām dārza ogām uzvarētāja titulu izdevās izcīnīt Gundegas Neimanes audzētajam 161,5 kilogramus smagajam ķirbim no Kurmāles pagasta Kuldīgas novadā. Arī pagājušajā gadā absolūtais rekordists bija no Kurmāles un svēra 404 kilogramus.