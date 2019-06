Pie jūras pirtī neies

Atslēgvārdi pāvilosta | pārvietojamā pirts | pludmale | valdis freimanis

Jau vairākus gadus Pāvilostas pludmalē netālu no atpūtas bāzes "Miera osta" bija iespējams izīrēt pārvietojamo pirtiņu. Arī šogad Pāvilostas dome izskatīja jautājumu par pirts novietošanu pludmalē. Pirtiņas īpašnieks Valdis Freimanis ar nožēlu atzīst, ka viņa lūgums ir noraidīts: "Tā ir mūsu valsts briesmīgā birokrātija. Pirts pludmalē ir aizliegta."

V. Freimanis gan paskaidro, ka Pāvilostas pašvaldība pati to neesot izdomājusi, tas viss esot valsts līmenī. "Mūsu pašvaldība ir ļoti pretimnākoša, bet likumi ir tādi, kādi ir. Birokrātija, un viss. Par vienu no iemesliem, kāpēc pirts nedrīkst atrasties pludmalē, viņi min gadījumu ar māju-kuģi. Es gan tur kopsakarības neredzu. Pirts taču ir uz riteņiem, es to jebkurā brīdī varu aizvest citur," saka pirts saimnieks.

"Mums nav tiesību atļaut pirti novietot pludmales zonā," apstiprina Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Zaļkalns, "tomēr es joprojām uzskatu, ka nav pamatota iemesla neļaut pirti liedagā turēt. Lai arī "Aizsargjoslu likums" saka pretējo."

V. Freimanis ir neizpratnē: "Kādu kaitējumu pirts var nodarīt? Tad jau sanāk, ka jūrā cilvēks arī nedrīkst iet. Godīgi sakot, esmu apjucis. Līdz šim pieprasījums bija labs, cilvēkiem patika, neko ļaunu dabai pirts nedarīja. Kāpēc tagad nedrīkst? Nu ko, dzīvosim – redzēsim. Varbūt nākamajā sapulcē izdosies kaut kā vienoties." V. Freimanis cerības nezaudē. Kopš pērnā gada septembra vidus pirts no pludmales ir aizvilkta, tā atrodas mājās, iepriekšējos gados pludmalē to novietoja īsi pirms Jāņiem. Pirts īpašnieks cer, ka nākamais gads būs vieglāks, cer, ka korekcijas ieviesīs arī valdība.

"Ja mēs aizbraucam tepat uz Sventāju, tur visas pludmales garumā izvietotas vairākas pirtis, turklāt ļoti vienkāršas. Uztaisītas četrstūrainas kastes, kā mazas būdiņas, tad uz smiltīm no akmeņiem salikta ugunskura vieta, un viņiem ir pirts. Pagājušajā gadā tur bija četras tādas pirtis, ik pēc 400 – 500 metriem. Protams, cilvēkiem šāda ideja patika. Un ko tad viņi piesārņoja? Neko!" redzēto atstāsta V. Freimanis.