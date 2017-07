Atslēgvārdi dubeņi | sadzīves atkritumi | atkritumi | Jānis Proška

Grobiņas novada Dubeņos notverts cilvēks, kurš pirms Līgo svētkiem izbēra sadzīves atkritumus netālu no šosejas. Tas izrādījies uzņēmējs Jānis Proška.

Mēbeļu daļas, datora procesors, apģērbs un citas drazas pirms svētkiem tika pamanītas ceļa no Grobiņas uz Dubeņiem kreisajā pusē, 50 metru no šosejas. Pašvaldība aicināja ikvienu, kas ko redzējis, par to ziņot Pašvaldības policijai. Informācija tika izplatīta arī sociālajos tīklos.

Vaininieku pašvaldības policistiem izdevās pieķert, jo viņš atgriezās nozieguma vietā, informē Grobiņas novada domes pārstāve Kristīne Pastore. Gružotājam tika uzdots pašam sakopt teritoriju, un "Kurzemes Vārds" novēroja, ka jau pirmdien tas tika izdarīts. Vēl tiks lemts arī par soda apmēru.

No drošiem avotiem "Kurzemes Vārdam" kļuva zināms, ka vainīgais ir Gaviezes zemnieku saimniecības "Kalnozoli-1" īpašnieks J. Proška. Turklāt izrādās, ka atkritumu kravas viņš izbēris uz savas zemes. "Kādi gruži! Pats savu grāveli bēru ciet," informāciju daļēji apstiprinot, saka saimnieks. Viņš skaidro, ka grāvis atdala vienu lauku no otra un aizbērt to vajadzējis, lai ar tehniku vieglāk tiktu pāri. Turklāt līdz šim grāvī no akciju sabiedrības "Grobiņa" kažokzvēru audzētavas ieplūdusi virca. "Ko ta' tur liks apakšā?! Būvgruži veido stingru pamatu. Pa virsu granti, zemi – vakar visu dienu nostrādāju ar ekskavatoru, lai izlīdzinātu," savu rīcību skaidro J. Proška. Par "Kurzemes Vārda" interesi viņš ir pārsteigts, jo pašvaldībai visu esot paskaidrojis, pat rakstiski. Uzskata, ka uz savas zemes var darīt, ko grib. Jāsatraucas būtu, ja svešs to teritoriju būtu piecūkojis. Tomēr galu galā J. Proška nosaka: "Vienīgi vajadzēja atļauju paprasīt."

Liepājas Reģionālajā vides pārvaldē (LRVP) skaidro, ka tā vis nav, ka uz savas zemes katrs var darīt, ko grib. Viss jādara saskaņā ar vides prasībām, ko reglamentē dažādi Ministru kabineta noteikumi un likumi. "Būvgružus var izbērt, ja tie ir pārstrādāti, atvesti no šāda specializēta uzņēmuma. Šajā gadījumā ir jautājums, kur cilvēks ņēma, kā pārvadāja," norāda LRVP Piesārņojuma kontroles sektora vadītāja Ilva Jurkeviča. Iesniegumu par šo pārkāpumu pārvalde saņēmusi vakar no rīta, tādēļ sīkāk komentēt situāciju vēl nevarēja. Drīzumā paredzēts doties uz notikuma vietu un veikt pārbaudi.

Tāpat nesen kļuvis zināms, ka kāds atkritumus, tajā skaitā vecu sadzīves tehniku, izgāzis arī Bārtas pagastā, bijušajā raķešu bāzē. Domes lapā sociālajā tīklā "Facebook" izteikta pateicība vērīgajiem novada iedzīvotājiem par ziņošanu. K. Pastore pašvaldības vārdā rosina arī turpmāk informēt par tamlīdzīgiem gadījumiem. "Šīs darbības nepaliek nepamanītasm un par šādiem pārkāpumiem ir paredzēts sods," atgādina domes pārstāve.

Uzziņai

Par dabas piesārņotājiem var ziņot Grobiņas novada Pašvaldības policijai, zvanot pa tālruni 26625333.