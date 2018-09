Piepilda sapni par studijām

Atslēgvārdi stipendijas | vītolu fonds | jaunieši

Šajā mācību gadā Vītolu fonda administrētās stipendijas saņems 282 pirmkursnieki un 422 esošie stipendiāti no visas Latvijas. Stipendiātu vidū ir arī jaunieši no gandrīz visiem Kurzemes novadiem, apstiprina Vītolu fonda sociālo mediju administratore Annija Ķepale.

Iespēju pieteikties stipendiju konkursā izmantoja 285 jaunieši. "Starp tiem bija 12 bāreņi un 54 jaunieši ar vidējo atzīmi virs 9 ballēm. Varam sacīt, ka aktivitāte ir nemainīga, tā ir vienlīdz liela gadu no gada. Šogad ir izteikti smagi gadījumi, smagi dzīvesstāsti," teic A. Ķepale. Viens no tādiem ir Ritas stāsts – meitene dzīvo kopā ar mammu un vecmāmiņu, kurai ir īpašas vajadzības. Tēvs ģimenē nedzīvo un par meitenes skolas gaitām neinteresējas. Rita ir ļoti aktīva, darbojas skolas pašpārvaldē, 12. klasē ievēlēta par tās prezidenti. Dejo tautisko deju kolektīvā un dzied korī. Pēc mūzikas skolas absolvēšanas turpina pilnveidot klavierspēles prasmes kā koncertmeistare un pianiste kolektīvajā muzicēšanā. 10 gadu vecumā Ritai tika atklāta leikēmija, meitene ir uzveikusi slimību, taču ir komplikācijas – dzirdes un redzes traucējumi. Viņa vēlas studēt Latvijas Kultūras akadēmijā.

Runājot par Kurzemes pusi, Vītolu fonds atklāj, ka jaunieši ir gandrīz no visiem novadiem, izņemot Rucavu: desmit jaunieši ir no Aizputes novada, pa vienam no Alsungas, Brocēnu un Mērsraga novada, deviņi no Dundagas novada, divi no Durbes novada, pieci no Grobiņas novada, trīspadsmit no Kuldīgas novada, četri no Nīcas novada, seši no Pāvilostas un Vaiņodes novada, pieci no Priekules un Rojas novada, četrpadsmit no Saldus novada, četri no Skrundas novada, četrpadsmit no Talsu novada un astoņi no Ventspils novada. No Liepājas ir trīsdesmit četri stipendiāti.

"Pirmo stipendiju jaunieši saņēma septembrī. Izmaksu veiksim katru mēnesi, kamēr jaunieši noslēgs studiju gadu (kopā 9 mēneši). Divas reizes gadā, sesijai beidzoties, jaunieši nes savas atskaites par sekmēm. Ja jaunietis ir sekmīgs un ziedotājs turpina sadarbību, tad stipendiju izmaksājam arī nākamajā mācību gadā," skaidro Vītolu fonda pārstāve.

2018./2019. mācību gadā Vītolu fonds administrēs un izmaksās 704 stipendijas, pateicoties 203 ziedotājiem no Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas, Zviedrijas, Vācijas, Dānijas, Ēģiptes, Izraēlas un Latvijas. Kopumā tiks izmaksāti vairāk nekā 1 200 000 eiro.

Vītolu fonda darbības mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt Latvijas augstskolās. Mērķauditorija ir vidusskolu absolventi no lauku rajoniem. Pieteikšanās nākamā mācību gada stipendijām būs no 2019. gada 15. janvāra līdz 1. martam. Plašāka informācija mājaslapā www.vitolufonds.lv.