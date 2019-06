Foto: no radi!latvija arhīva

Atslēgvārdi aizpute | liaa | radošuma nedēļa

Atklājot radošās darbības nedēļu "radi!2019", Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) izziņojusi, ka Radošo industriju tūrisma misijas norisināsies četrās Latvijas pašvaldībās. Viena no no tām ir Aizpute. "Mums ir liels gods būt par vienu no mazpilsētām, kas izturēja atlasi. Šī ir lieliska iespēja augt un attīstīties," laikrakstam saka Aizputes Tūrisma informācijas centra pārstāve Diāna Reine.

"Aizputē Radošo industriju tūrisma misija norisināsies 20. jūnijā. Pasākuma princips ir tāds, ka eksperti, kas mūs apciemos, palīdzēs Aizputei rast risinājumus, kā attīstīt tūrismu un, pats galvenais, kā izveidot kopējo pilsētas tēlu. Aizputē ir daudz darbīgu, radošu cilvēku un uzņēmēju, tomēr mēs darbojamies katrs savā virzienā. Ir svarīgi rast kopīgu ceļu un sasniegt vienotu mērķi Aizputes vārdā," iecerēto atklāj D. Reine.

Par iespēju satikties ar radošo jomu profesionāļiem šogad īpaši organizētā konkursā sacentās 11 Latvijas mazpilsētas – Lubāna, Aknīste, Aizpute, Kandava, Sabile, Līgatne, Mazsalaca, Rauna, Staicele, Saulkrasti un Valdemārpils. "Jā, atlasē piedalīties varēja visas mazpilsētas, kurās nav vairāk par 5000 iedzīvotājiem. No katra plānošanas reģiona tika izvēlēta viena mazpilsēta. Neskaitot Aizputi, iespēju tikties ar ekspertiem ieguva arī Aknīste, Staicele un Līgatne," paskaidro D. Reine. Aizputnieki cer, ka pēc šīs tikšanās daudzas lietas būs skaidrākas un tiks izstrādāts stratēģisks plāns, kā sasniegt iecerēto mērķi, jo tieši radošās industrijas ir tās, kuras spēj izstrādāt kvalitatīvu un aizraujošu pilsētas tūrisma piedāvājumu, dot būtisku ieguldījumu un pievienoto vērtību, izmantojot arhitektūras, dizaina un citu kultūras mantojuma elementus.

