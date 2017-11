Pirmais ārzemju brauciens – uz Latviju

Atslēgvārdi grobiņas skola | grobiņa | jaunieši

Pagājušajā nedēļā vairāku grobiņnieku mājās dzīvoja viesi no Vācijas. Ciemos bija ieradušies desmit skolēni un divi pedagogi no sadraudzības pilsētas Dasovas. Valsts svētku laiku viņi izraudzījās apzināti – Vācijā tos atzīmē daudz citādāk.

"Kurzemes Vārds" vācu viesus Grobiņas skolā sastop dienā, kad tur norisinās ģimnāzijas Eiropas kluba konkurss "Ceļā uz simtgadi". Vispirms komandu dalībnieki no Liepājas, Gaviezes, Kapsēdes, Pāvilostas, Grobiņas un Bauskas skolām atrāda savu mājasdarbu – skeču par noteiktu laikaposmu Latvijas vēsturē. To, pie kura galdiņa sēž vācu skolēni, var secināt ātri vien. Lai arī vizuāli un ģērbšanās stila ziņā viņi no vietējiem būtiski neatšķiras, atšķiras milzu pašpārliecība, kādu viņi izstaro.

Uz Grobiņu no Vācijas bija atceļojušas astoņas meitenes un divi puiši, kas mācās Dasovas reālskolas 8. – 10. klasē. "Tā ir skola līdz desmitajai klasei, un tālāk bērni aiziet vai nu uz vidusskolu, vai mācīties profesiju," paskaidro Grobiņas novada domes pārstāve Kristīne Pastore.

Lielai daļai jauniešu šis bijis pirmais ārzemju brauciens. "Mums bija fakultatīvs projekts par Baltiju un Rīgu. Izraudzījāmies tos, kuri tam pieteicās, kuri aktīvāk darbojās, izrādīja interesi," par izvēli stāsta skolotāja Ivonne Pacela. Jautāta, vai vācu jauniešiem vispār ir interese par Latviju, viņa atbild: pati interesējas par dažādām kultūrām, un tas rosina arī skolēnus to darīt.

Lai arī novembris ir tumšs un pelēks mēnesis, dasovieši gribēja atbraukt tieši tagad. "Mēs esam laimīgi, ka varam būt šeit šajā laikā – patriotisma nedēļā," uzsver Ivonne. "Gribējām to izbaudīt, un mums ir liels gods šeit atrasties ar visiem kopā jūsu svētkos." Un latviešu lepnumu par savu valsti izdevies arī sajust. Piemēram, Vācijā karoga motīvs pie apģērba nav ierasts. Nacionālie svētki 3. oktobrī tiekot atzīmēti pavisam klusu. Karogi plīvo tikai pie oficiālām iestādēm, speciāli netiek organizēti koncerti, pasākumi, apbalvošanas ceremonijas. "Tiek izvēlēta viena federālā zeme, kur to vairāk uzsver, vairāk svin," piebilst otrs skolotājs – Hanss Espenšīds. "Saknes meklējamas vēsturē, saistās ar Trešo reihu. Vāciešiem joprojām ir bailes no patriotisma izrādīšanas, jo tas tiks nepareizi tulkots." Ivonne piebilst, ka valsts svētku atzīmēšana viņai labāk patīk šeit, jo caur dziesmām, dejām un simboliem cilvēks labāk var izrādīt lepnumu par savu valsti.

Vizītes laikā dasovieši ne tikai izbaudīja svētku pasākumus skolā. Viņi devās arī uz patriotisko dziesmu vakaru "Namīnā" Liepājā, apskatīja koncertzāli "Lielais dzintars", apskatīja Ventspili, piedalījās 18. novembra pasākumā Grobiņā.

Abi skolotāji šeit ir otro reizi. Ivonne bijusi arī pērn valsts svētku laikā, bet Hanss Grobiņā ciemojies 2014. gada maijā pilsētas svētku laikā. Jautāts, vai Grobiņa šajā laikā mainījusies, viņš saka: "Liepāja vairāk ir mainījusies." Skolotāji ciemošanās laikā uzturējās viesnīcā "Līva", bet bērni dzīvoja ģimenēs. "Uzņēma tie, kuru bērni iepriekš brauca uz Dasovu," paskaidro K. Pastore.