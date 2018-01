Priekulē gaidāms kristīgās mūzikas koncerts

Atslēgvārdi priekule | priekules evanģēliski luteriskā baznīca | koncerts

Latvijas simtgades pasākumu laikā 28. janvārī, pulksten 12, Priekules evaņģēliski luteriskajā baznīcā norisināsies Skodas luterāņu baznīcas organizēts kristīgās mūzikas koncerts "Slava tev!", kas būs veltīts ne tikai Latvijas, bet arī Lietuvas republikas 100 gadu jubilejai.

Kā vēstīja Priekules novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Iluta Dreimane, pasākums priecēs apmeklētājus ar starptautisku izpildītāju sastāvu. Koncertā uzstāsies jauktais koris no Lietuvas pilsētas Pluņģes, ģitāristu ansamblis no Klaipēdas, dziedātāja un vijolniece Alvita Timašiova no Klaipēdas, dziedošais somu mācītājs Arvo Survo, kā arī dziedātājs Andis Retējums no Priekules.

Koncertā būs klausāma kristīgā mūzika dažādos stilos un izpildījumos - no klasikas līdz oriģinālkompozīcijām un kantrī gospelim.