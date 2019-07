Priekulniece pārstāvēs Latviju Honkongā

"Priecājos par šo iespēju, un, cerams, izdosies sevi pierādīt pasaules mērogā un padarīt Latviju lepnu," saka Krista Mehaņikova (no kreisās).

No 30. jūlija līdz 5. augustam Priekules vidusskolas 12. klases skolniece Krista Mehaņikova Honkongā piedalīsies 16. starptautiskajā pasaules ģeogrāfijas olimpiādē (iGeo). Kopumā no Latvijas uz Ķīnu dosies četri jaunieši.

„Vispirms bija novadu olimpiāde tiešsaistē, pēc kuras tika atlasīti dalībnieki valsts olimpiādei. Pēc tam valsts olimpiādes zelta un sudraba medaļnieki piedalījās atlasē, pēc kuras tika noskaidrots, kuri četri dosies uz pasaules olimpiādi,” par ceļu līdz izvirzīšanai uz pasaules ģeogrāfijas olimpiādi stāsta Krista Mehaņikova. Skolotāja Sandra Grosberga precizē, ka no 1280 skolēniem, kas piedalījās starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē, valsts mērogā startēja 87, no tiem atlasīja 10, no kuriem vēl pēc vienas atlases kārtas noteica 4 labākos, kuru starpā ir arī K. Mehaņikova.

„Ir patīkami pārstāvēt savu valsti un būt starp tiem četriem izvēlētiem no vairāk nekā tūkstoša, kas piedalījās pirmajā olimpiādes posmā. Priecājos par šo iespēju un, cerams, izdosies sevi pierādīt pasaules mērogā un padarīt Latviju lepnu,” saka skolniece.

Lai veiksmīgāk sagatavotos olimpiādei, Latvijas izlase jūnija izskaņā startēja Baltijas reģiona ģeogrāfijas olimpiādē, kas šogad norisinājās Krievijas pilsētā Kaļiņingradā un tās apkārtnē. Šeit satikās ne tikai ģeogrāfi no Latvijas, bet arī no Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Polijas un Krievijas. 46 skolēni risināja pasaules iGeo pietuvinātus uzdevumus, tos pildot gan Imanuela Kanta Baltijas federālajā universitātē, gan apsekojot Kaļiņingradas pilsētu un Svetlogorsku Baltijas jūras krastos. K. Mehaņikova skaidro, ka pēc Baltijas reģiona ģeogrāfijas olimpiādes notiek saziņa ar Latvijas komandas vadītājiem, kas analizē kļūdas un sūta papildus uzdevumus, lai gatavotos pasaules olimpiādei. Uz olimpiādi Ķīnā jauniešus pavadīs divi Latvijas komandas vadītāji. Skolniece uzskata, ka sagatavoties nav pārāk grūti, ja seko līdzi skolā mācītajam un papildus izglītojies brīvajā laikā: „Protams, nākas arī īpaši mācīties šo to, jo olimpiāde norit angļu valodā!”

Priekules vidusskolas direktore Irina Tiesnese pauž gandarījumu un lepnumu par Priekules vidusskolas nu jau 12. klases skolnieci: „Tas ir liels gods Kristai un pedagogiem, kas viņu sagatavo. Liels sasniegums un kopīgs prieks. Ļoti lepojamies!” direktore atzīst, ka dubultprieks arī ir par to, ka šāds gadījums novadā bieži nav piedzīvojams, „mūsu pusē pirmo reizi! Tagad tikai cītīgi jāgatavojas kopā ar skolotājiem un pašai jāstrādā. Lai ir gandarījums par rezultātiem.” I. Tiesnese Kristu raksturo kā atbildīgu, līdz ar to saprot, cik lielu piepūli un darbu prasa sagatavošanās process. „Viss ceļš vēl ir priekšā – gatavošanās, braukšana un startēšana. Gūts uzdevums! Jātur īkšķi, lai viss izdotos”.

Līdz ar Priekules vidusskolas skolnieci uz Honkongu dosies Rūdolfs Golubovs no Ziemeļvalstu ģimnāzijas, Kārlis Bošs no Gulbenes novada Valsts ģimnāzijas un Andrejs Ķīlis no Cēsu Valsts ģimnāzijas.