Privātā rezidencē satiekas dažādu valstu mākslinieki

Atslēgvārdi māksla | Raivis Zabis

Augustā uzņēmēja, mākslas kolekcionāra un mecenāta Raivja Zabja rezidencē netālu no Liepājas strādāja divas mākslinieces. Ludmila Lopesa-Domingesa no Kubas, Havanas, un Natālija Spečinska no Krievijas, Sanktpēterburgas. Mākslinieki no visas pasaules šurp dodas jau daudzus gadus, un R. Zabis ir apņēmības pilns reiz šo vietu atklāt un atvērt cilvēkiem kā kultūrvietu.

Ludmilas mākslinieces pieredze ir divdesmit gadus ilga. Viņas darbu tematika fokusējas uz dzimumu, no ķermeņa daļām pievēršoties tieši kājām. "Kājas sievietei ir ļoti nozīmīga ķermeņa sastāvdaļa," viņa saka. Taču rezidencē Latvijā viņa veidojusi apavus, tapuši četri apjomīgi mākslas darbi. Jau astoņus gadus Ludmila nodarbojas ar skulptūru veidošanu. Sākumā tie ir divdimensiju darbi, vēlāk tiek pārcelti 3D formātā. Pēc uzaicināšanas uz rezidenci Latvijā māksliniece jau mājās, Kubā, izstrādājusi darbu idejas un nosūtīja tās digitalizēt. Telpisko formu piešķiršanai kurpes tika aizvestas uz Spāniju. Rezidencē jau ir skulptūru veidošanas noslēguma posms. "Darbam jābūt precīzam, ir ļoti daudz detaļu, kas jāsaliek kopā. Tehnika darba sastāvdaļas izgriež plakanas, tāpēc gala rezultāts man pašai ir negaidīts," saka Ludmila.

"Liepāja ir saistīta ar mūziku, šeit ir simfoniskais orķestris, un to visu es gribēju atspoguļot šajos apavos," saka Ludmila. Viņa pati nespēlē nevienu instrumentu, taču mākslinieces meita ir pianiste. Šie četri mākslas darbi tapuši īsākā laikā nekā parasti – desmit dienās. Palīdzējis tieši tas, kas rezidencē ir ļoti mierīgi. "Šīm skulptūrām noteikti piemīt Latvijas enerģija. Mans mērķis bija panākt, lai latvieši, liepājnieki atspoguļotos šajos mākslas darbos," norāda māksliniece.

N. Spečinska uzskata, ka mākslinieki iedalās reālistos, kuri veido akadēmisku augsta līmeņa mākslu, un modernistos, kuriem ir izkropļota mākslas izpratne. "Es piederu tiem otrajiem," viņa smejas. "Man patīk eklektika – stilu un tehniku sajaukšanās. Man nepatīk gleznot acīmredzamu sižetu. Patīk to aizšifrēt, sastādīt rēbusu. Tā ir kā sapņa translācija. Viss it kā ir labi saprotams, taču nemaz neizskatās kā dzīvē."

Glezna atveidojot notikumus no Natālijas dzīves, taču tie neesot svarīgi skatītājam, kuram pašam jāatšifrē zīmējums. Latvijā viņa bijusi daudzkārt, jo ģimenei bija vasarnīca Ainažos. Jūra un kāpas raisot atmiņas un asociācijas, kas arī netiešā veidā nonāk mākslas darbos. Natālijas topošais darbs saucas "Pa pēdām ejošie", tas sastāv no trim daļām. "Man ir daudz šādi segmentētu darbu. Katrs audekls pats par sevi var būt atsevišķa glezna," viņa stāsta.

Raivis Zabis atzīst, ka viņam patīkot strādāt ar cilvēkiem, kuri jau ir kaut ko sasnieguši un paši zina, ko dzīvē vēlas. "Mana doma ir šo vietu pārvērst par mākslas inkubatoru. Ceru, ka tuvāko desmit gadu laikā izdosies to izdarīt. Ēkas pamazām atjaunojam, māksliniekiem ir mītnes vieta un darba vieta. Rīkoju breinstormus ar jauniem arhitektiem, plānojot, kā izmantot kādreizējo kūti, kas varētu kļūt par muzeju, par kultūras centru šeit radītajai mākslai. Tad arī cilvēkiem varēs stāstīt, kur šī vieta atrodas. Pagaidām, kamēr te viss nav sakārtots, man to negribas," uzskata uzņēmējs.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 29.augusta numurā.