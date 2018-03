Putna sajūta lēcienā no klints

Atslēgvārdi zenta svara | goda priekulniece

"Apbalvojumam mani varētu pieteikt tie, kas ir viņā saulē, jo bezgaldaudzi ir bērēs izvadīti ar mūziku. Tie varētu par mani rakstīt anketu, es apzinos, ka esmu labu darījusi," – arī par humora izjūtu speciālbalvu varētu piešķirt Zentai Svarai. Priekules bibliotēkas vadītāja, Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas vadītāja šogad saņēmusi goda priekulnieces titulu – novada augstāko apbalvojumu.

Ja nopietni, Zenta jūt, ka viņas kolēģes, meitenes no biedrības "Saspraude", būs iniciatīvu izrādījušas. Goda priekulniece spriež, ka laikam Dievs viņai tiešām daudz ir devis: "Brīžiem pat bailes paliek no tā, ka vienam ir tik daudz, bet cits paliek bešā. Vienkārši eju un daru. Nebremzējos – ā, šitā es nevaru. Lai gan man ir mazvērtības kompleksi. Kad ir izdarīts, tad ir tāds gandarījums!"

Par iekšējās pretestības pārvarēšanu viņai ir pārsteidzošs stāsts no ekskursijas Slovākijā. "Bija nobrauciens pa upi. Tur ir stāva klints, kādus septiņus metrus augsta. Bija piedāvājums lēkt lejā. Drošības vestes jau mums visiem uzģērba. Tā sajūta, kad pārvari to baili un vari nolēkt... Viens puisis atkāpās, teica, ka tomēr nevarot to izdarīt. Tā es varbūt daudzas lietas sāku, nedomājot, ka varu sprandu lauzt. Baigi laba sajūta bija, kad nolecu, tas bija super. Būtu bijis laiks, būtu vēlreiz rāpusies augšā un lēkusi. Tā tāda putna sajūta, kad tu lido un beigās – plunkš – esi ūdenī. Savu mūžu nedomāju, ka es kaut ko tādu varu izdarīt."

Vai māksla un mūzika arī līdzinās putna sajūtai? "Man pašai pat necenšoties, augstāki spēki ir mani virzījuši. Tā es tiku līdz klavierēm, bērnu mūzikas skolu beidzu. Pēc pamatskolas likās, nu tik ies uz mūzikas vidusskolu. Es pat tagad nezinu, kāpēc pēc vidusskolas aizgāju uz lietišķās mākslas skolu Liepājā. Pabeidzu ādas apstrādi. Gribēju uz šuvējiem, mamma arī mudināja. Toreiz nebija iespēja grupu nokomplektēt, mūs visus brīvprātīgi piespiedu kārtā salika ādās," atceras Z. Svara.

Plašāk lasiet laikraksta "Kurzemes Vārds" 8. marta numurā.