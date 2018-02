Rāda cerības stariņu

Atslēgvārdi ziemupīte | rūķupes rūķi | labdarība

Kad Ziemassvētki sen aiz muguras, parasti neviens vairs dāvanas negaida. Tāpēc to pēkšņa saņemšana nes daudz vairāk prieka. Par to gadu gaitā pašu rīkotā labdarības akcijā pārliecinājušies Rūķupes rūķi. Ziemupe par Rūķupi pārtop decembrī, taču dāvanu komplekti pie ģimenēm un veciem vientuļiem cilvēkiem kopā ar pārsteigumu –Ziemassvētku vecīti – ceļo janvārī. Reizē ar gandarījumu rūķiem diemžēl ticis kārtējais rūgtums, ko viņi nevēlas noklusēt. Par cilvēkiem, kuri labdarību vienādo ar iespēju cēlā veidā tikt vaļā no veciem krāmiem un lupatām.

Biedrības "Ziemupīte" pārstāves Daiga Kadeģe, Daina Vanaga un Ziemassvētku vecītis, kura identitāti lūdz neatklāt, Rūķupes dāvanu maisus sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem aizveduši uz 10 adresēm Ventspilī, 11 Kandavas novadā un piecām – Blīdenē.

"Lai cilvēkiem būtu pārsteigums, mēs šoreiz izvēlējāmies neapciemot mūsu novadus," saka D. Vanaga. "Mērķis nav nodrošināt kādas konkrētas ģimenes labklājību gadu no gada, bet iepriecināt pēc iespējas vairāk cilvēku. Dot uzmundrinājumu, atbalsta un rūpju sajūtu, ka viņi nav vieni. Bieži cilvēkiem ir liels izbrīns, ka Ziemassvētku vecītis ar saviem rūķiem ir pēkšņi ciemos, braukuši pārsimt kilometrus un tieši tagad." Mēdzot pat jautāt, vai par to ir jāmaksā, kā arī – kas jums maksā? Arī sociālajos dienestos uz telefona zvanu, ka atbrauks rūķi, bieži pirmā reakcija ir neticība.

Sociālie dienesti iedod arī tādu cilvēku adreses, kuri nav viņu uzskaitē. "Kuriem pietrūkst vienas strīpiņas, lai viņi tur būtu. Viņi cīnās paši un kaut kā tiek galā. Bet ar aci redzams, ka mazs uzmundrinājums nāktu par labu," saka D. Kadeģe. Atbalsts palīdz ģimenēm ietaupīt un kādu laiku iztikt tieši periodā pēc svētkiem, kad daudziem nākas knapināties. Akcijas rīkotāji zina, ka ar pārtiku nevar nošaut garām. Taču aizstāt pārtikas paku dalīšanu nav viņu mērķis. Bērni strauji aug, un apģērbs vienmēr noder. Bet, ja humānā palīdzība ir pieejama, nav jēgas pārvadāt humpalas no viena novada uz citu. "Mēs ģimenēm vedam lietas, kas nav uzreiz apēdamas un izlietojamas. Cenšamies, lai sajūtu, ka Vecītis ir bijis ciemos, ģimene saglabā pēc iespējas ilgāk," saka D. Vanaga.

