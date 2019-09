Ražas svētkos sveiks jaunos lauksaimniekus

Atslēgvārdi ražas svētki | grobiņas pagasts | lauksaimniecība

Grobiņas pagasta Robežniekos 28.septembrī gaidāmi tradicionālie Ražas svētki, kuru laikā notiks arī jauno lauksaimnieku sveikšana, šī iemesla dēļ svētku organizatori aicina līdz 14.septembrim izvirzīt pretendentus, laikrakstu informē Grobiņas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Pastore.

Konkursa galvenais mērķis ir apzināt un godināt Grobiņas novada jaunos lauku uzņēmējus, kuri veiksmīgi un godprātīgi darbojas savā nozarē, veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību. Pretendenti var būt kā fiziskas, tā juridiskas personas, galvenais nosacījums, lai to juridiskā adrese un saimnieciskā darbība noris Grobiņas novada administratīvajā teritorijā, ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu lopkopībā, augkopībā, bioloģiskajā, netradicionālajā lauksaimniecībā un veicina lauku dzīves vides saglabāšanu un attīstību, ar pārējiem kritērijiem var iepazīties, vēršoties Grobiņas novada domē.

Pērn Ražas svētkos godināja četrus Grobiņas novada jaunos lauksaimniekus: Ģirtu Upmali un Maiju Dovkanti no Medzes pagasta, Sanitu Kulpi no Gaviezes pagasta un Aigaru Sīkli no Bārtas pagasta.