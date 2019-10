Reformu gaidot, Rucavā turpina īstenot iesākto

Atslēgvārdi administratīvi teritoriālā reforma | rucava | iedzīvotāju sapulce | varam

Vai būs aptauja par reformu? Šādu jautājumu iedzīvotāju sapulcē uzdeva Rucavas novada domes priekšsēdētājam Jānim Veitam. "Varam veikt, bet dižas jēgas nebūs. Varētu tikai vēsturē ierakstīt, ka aptauja bija, bet mūsu teikto neņēma vērā," viņš atbildēja.

Priekšsēdētājs savu viedokli pamatoja ar to, ka Latvijas Pašvaldību savienība jau izteikusi neuzticību VARAM ministram Jurim Pūcem, bet ministrs pateicis, ka tās lēmums viņam neesot saistošs.

"Sākumskolas skolēnu ēdināšana pa pusei varētu būt uz pašvaldību pleciem. Pašvaldības ir pieprasījušas pārbaudīt, vai pētījumi par skolu tīklu un demogrāfijas jautājumiem atbilst likumdošanai. Redzat, ka šos jautājumus neņem vērā," teica J. Veits.

Viņš neesot par to, lai nebūtu attīstības, taču esot par to, lai novadi paliktu līdzšinējās robežās, taču veidotos otrā līmeņa pašvaldības: "Ejam uz to, lai paliek novads un Liepājas rajona teritorija, sadalot funkcijas. Taču tāds variants vispār netiek skatīts."

Rucavnieki interesējās, vai novada pašvaldība izstrādā attīstības plānu. Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda Ābelīte paskaidroja, ka iepriekšējā novada attīstības programma bija līdz 2018. gadam, taču jaunu neizstrādās, jo saņemta VARAM vēstule, ka to līdz reformai nevajag darīt.

"Iepriekšējā programma ir spēkā, turpinām darīt lietas, viņa teica. Jauni projekti ir izstrādāti. Ar grants ceļu pārbūves projektu pašvaldība joprojām gaidot rindā uz aizņēmumu Valsts kasē.

Centra dzirnavām žogs apkārt, esam sākuši darbus. Tur būs sabiedriska ēka. Kā vienmēr, rudens ir klāt, bet tā nu sanāca, ka Valsts kasē stāvējām rindā un pēdējā brīdī varējām slēgt līgumu ar būvniekiem. Taču mums ir laiks ir līdz nākamā gada augustam," pastāstīja R. Ābelīte.

Kopā ar partneriem no Skodas un Klaipēdas Lietuvā un Liepājas Universitāti iecerēts veidot izglītojošu, uz jaunajām tehnoloģijām balstītu tūrisma maršrutu piedāvājumu.

"Mēs iekļaujamies ar pagājušajā vasarā atjaunoto "Dzintarvēju" ēku, kur plānots salikt visādus tehnoloģiskus gadžetus, lai skolēni tur varētu doties kompetenču izglītības ietvaros mācīties dabas zinības, vērot putnus – darīt to visu interaktīvā veidā," atklāja Attīstības nodaļas vadītāja.

Iedzīvotāju sapulcē, kā ierasts, par padarīto atskaitījās dažādu nozaru atbildīgie pašvaldības darbinieki. Par budžeta jautājumiem runāja domes finanšu analītiķe Ināra Reine.

Viņa atzīmēja, ka pašvaldības budžets pildās labi, Rucavas novada domes kredītportfelis ir vidēji 4 %. Galvassāpes domei sagādājot parādnieki. I. Reine atzīmēja, ka tos meklējot pat sociālajos tīklos un veiksmīgi piedzenot naudu. Ne tik labi veicoties ar nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem – lietuviešiem.

"Daudziem īpašniekiem nav deklarētās adreses. Ar tām nevarēja līdzēt arī Valsts zemes dienests. Vietējiem zemniekiem cenšamies nākt pretī, slēdzam vienošanās," teica I. Reine.

Sociālā dienesta vadītāja Daiga Grenovska uzsvēra svarīgu jaunievedumu – grozījumi maznodrošinātas personas statusā nosaka, ka Rucavas novadā šo statusu tagad var saņemt cilvēki ar ienākumiem līdz 242 eiro mēnesī (iepriekš 170).

"Tas ir labs atbalsts iedzīvotājiem, arī senioriem ar mazām pensijām," teica D. Grenovska. Vismaz vienu pabalsta veidu Rucavas novadā šogad saņēmuši 194 cilvēki. 144 personas saņēmušas dzīvokļa pabalstu.

