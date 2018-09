Foto: Foto no G.Skābarnieces arhīva

"6.septembrī 30 skolēni no Rīgas, skolotājas Ilutas Asermanes pavadībā, devās 250 kilometrus garā ceļā uz Otaņķiem, lai piedalītos kartupeļu un burkānu novākšanas talkā," sociālajos tīklos stāsta Gita Skābarniece. "Kurzemes Vārds" sazinājās ar viņu, lai uzzinātu kā rīdziniekiem radusies doma, doties uz ražas novākšanu mūspusē.

"Ideja dzima pagājušajā rudenī," stāsta pamatskolas "Rīdze" ceturtklasnieka Mārča mamma Gita. "Mārča klasesbiedra mamma sociālajā tīklā "Facebook" bija ielikusi bildi, ka viņa kopā ar bērniem piedalās kartupeļu talkā. To redzot, audzinātāja vecākiem nekavējoties izteica piedāvājumu, ka visa klase kopā varētu doties pavasarī stādīt un rudenī novākt kartupeļu ražu," atceras G. Skābarniece. Visi uzreiz esot piekrituši, jo bērniem ideja likusies interesanta. Turklāt dabaszinības stundā pavisam nesen tikusi pārrunāta šī tēma – kas, kur rodas un kā aug. Skolotāja arī teikusi, ka šāda ekskursija bērniem būtu nepieciešama kompetenču izglītības ietvaros. Pavasarī gan dažādu iemeslu dēļ uz stādīšanu skolēniem aizbraukt neizdevās.

Aktuāls bijis arī jautājums, uz kurieni īsti braukt, kura saimniecība gribētu uzņemt savā laukā veselu klasi? Izrādījies, ka šādu iespēju nemaz nav daudz un vienīgie, kas šādam piedzīvojumam piekrituši, bija G.Skābarnieces vecāki, kuriem Otaņķos pieder zemnieku saimniecība "Sarmas". Tā kā vieta bija sarunāta, skolotāja no šīs domas neatkāpās un kopā ar bērniem šī mācību gada sākumā devās garajā ceļā no Rīgas uz Otaņķiem. Mārča vecvecāki gan bija nobažījušies, ka brauks tik daudz bērnu un uztraucās, vai viņi klausīs, bet, redzot, cik bērni čakli strādā, saimnieki bijuši patīkami pārsteigti. Skolēni esot bijuši paklausīgi, sirsnīgi un ar skolotāju sapratušies no pusvārda – bijis prieks sadarboties!

