Rucavā iecerēts atjaunot Centra dzirnavas

Atslēgvārdi rucava | centra dzirnavas | atjaunošana

Šajā vasarā plānots sākt Rucavas novada domei piederošo Centra dzirnavu daļas vienkāršotu atjaunošanu. Pašlaik ir noslēdzies iepirkums un ir izvēlēts būvdarbu veicējs – "Būvkompānija MBR". Pašvaldības domes sēdē arī lemts par papildu līdzfinansējuma piešķiršanu.

Ēka atrodas pašā Rucavas centrā un ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Tās vienā daļā ir ierīkots Pašvaldības policijas iecirknis, otra daļa pašlaik nav ekspluatējama. Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Raimonda Ābelīte pastāsta, ka iedzīvotāji jau sen lolojuši sapni par ēkas atjaunošanu un izmantošanu sabiedriskām aktivitātēm. Tā kā ir izraudzīts būvdarbu īstenotājs un zināmas kopējās būvniecības izmaksas, kas ir 107 413,24 eiro, Rucavas novada domes sēdē pieņemts lēmums par papildu līdzfinansējumu 30 856,85 eiro apmērā. Kopējās projektēšanas, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas ir 124 946,14 eiro. Publiskais finansējums no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda – 58 114,29 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 66 831,85 eiro. Projekta realizācijas termiņš – 2020. gada augusts. Rucavas novada domes pārstāve, runājot par ieceres īstenošanu, gan ir piesardzīga: "Tā kā projekta realizācija plānota no Valsts kases aizdevuma līdzekļiem, tas ietekmē projekta norises termiņus. Būvdarbu uzsākšanas brīdis atkarīgs no tā, kad būs pieejams šis aizņēmums. Kamēr tā nav, pašvaldība nevar slēgt līgumu ar būvnieku. Tādēļ pastāv bažas, ka būvdarbus nebūs iespējams uzsākt šajā vasarā, kā tas bija plānots."

Attīstības nodaļas vadītāja atklāj, ka projekta mērķis ir Centra dzirnavu daļas vienkāršota atjaunošana, lai tur ierīkotu Rucavas sabiedrisko centru. Plānots, ka centrā būs ekspozīcijas telpas Rucavas amatnieku un mākslinieku darbu izvietošanai, pasākumu telpas dažādu kultūras un sabiedrisko pasākumu organizēšanai. Iecerēta arī sadarbība ar vietējām nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem, kas veicinātu kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, nodrošinātu tā pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem ne tikai piekrastes ciemos, bet arī novada administratīvajā centrā. "Paredzēts, ka šajā ēkā izveidotais sabiedriskais centrs vasaras sezonā darbosies arī kā tūrisma informācijas centrs, kurā būs iespējams saņemt informāciju par Rucavas novada tradīcijām un apskates objektiem. Sākotnēji ēku plānots izmantot tikai vasarā, taču perspektīvā, iespējams, tiks meklēti apkures risinājumi. Ir iecere piesaistīt publiskos līdzekļus, ja vien tas būs iespējams, un ēku pilnveidot," norāda R. Ābelīte.

Detalizēta informācija par paredzamajiem darbiem pieejama Rucavas novada tīmekļvietnes sadaļā "Publiskie iepirkumi".