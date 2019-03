Rucavā paaugstināta skolēnu ēdināšanas maksa

Atslēgvārdi rucava | ēdināšana | izmaksas

No 1. marta Rucavas novada skolās un bērnudārzā palielināta maksa par skolēnu ēdināšanu. Šādu lēmumu 28. februārī pieņēmusi Rucavas novada dome. Maksas paaugstināšanu rosināja pašas izglītības iestādes. Klātesošie seši deputāti vienbalsīgi to atbalstīja, informēja domes priekšsēdētājs Jānis Veits. Jāpiebilst, ka skolēnu pusdienu izmaksas Rucavas novadā sedz pašvaldība.

Jau iepriekš Rucavas pamatskolas direktore Liena Trumpika stāstīja "Kurzemes Vārdam", ka brokastu, pusdienu un launaga maksa jāpalielina, jo pieaugušas cenas piena produktiem, miltu un gaļas izstrādājumiem. Janvārī dome atlika šī jautājuma izskatīšanu, J. Veits bija lūdzis precizējumus aprēķiniem.

Rucavas pamatskolas, Sikšņu pamatskolas ar pirmsskolas izglītības grupu un PII "Zvaniņš" audzēkņiem maksa par pusdienām noteikta 0,90 eiro, brokastis un launags maksā 0,36 eiro. Līdz šim pusdienu maksa bija 72 centi. Maksu par brokastīm un launagu L. Trumpika iepriekš ierosināja paaugstināt līdz 50 centiem.

"Kurzemes Vārds" vēlējās izvaicāt direktori par domes pieņemto lēmumu, taču L. Trumpika paziņoja: "Es nevaru komentēt, jo nebiju šajā domes sēdē pieaicināta," un nolika klausuli. Uz jautājumu, kāpēc direktore nebija aicināta būt klāt lēmuma pieņemšanā, J. Veits atbildēja, ka visas puses iepriekš esot bijušas informētas. "Nav problēmu sakarā ar to. Skolas direktores vietniece (Antra Ate – L. K.) ir deputāte. Nekādu domstarpību nebija iepriekšējā reizē, nekādu problēmu nevar būt arī tagad," apgalvoja Rucavas novada pašvaldības vadītājs.

Sikšņu pamatskolas direktore Sandra Malakauska pirmdien, 4. martā, teica "Kurzemes Vārdam", ka vēl negribētu komentēt domes lēmumu, jo neesot to saņēmusi. Viņa norādīja, ka skolēnu vecākiem nekādu iebildumu neesot: "Rucavas novadā skolēnu pusdienas no 5. līdz 9. klasei apmaksā pašvaldība, sākumskolai ir valsts apmaksātas pusdienas. Maksa skar tikai brokastis un launagu, to vajadzēja izlīdzināt, lai nebūtu atšķirīga."

Domes deputāte un PII "Zvaniņš" vadītāja Līga Jaunzeme pastāstīja, ka bērnudārzā ēdināšanas izmaksas vecākiem pieaugušas par 44 centiem (par 22 dienām), jāmaksā nedaudz vairāk par 15 eiro. "Iepriekš atšķirīgās izmaksas par brokastīm un launagu bija vēl no veciem laikiem, radušās, neprecīzi pārrēķinot no latiem uz eiro," viņa teica. Iepriekš deputāti bija pieļāvuši pusdienu maksas skolēniem palielināšanu līdz vienam eiro, taču izmaksu analīze parādījusi, ka tam neesot pamata. "Ar šādām cenām bērni ir ļoti labi paēduši," teica L. Jaunzeme.